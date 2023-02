Leipzig ne se laisse pas faire par Manchester City

RB Leipzig 1-1 Manchester City

Buts : Gvardiol (70e) pour les Roten Bullen // Mahrez (27e) pour les Citizens

Une mi-temps par équipe, chacune récompensée par un but, et un score nul à la moitié de cette double confrontation (1-1) ; le Leipzig-City de ce mercredi soir aura été aussi schématique que le tableau d’affichage ne le laisse supposer. Et si le champion d’Angleterre en titre semblait parti pour rouler sur son hôte à l’issue du premier acte, les coéquipiers de Timo Werner, même en ne disputant que les 45 dernières minutes de la rencontre, ont largement sauvé leur copie avec une prestation finalement loin d’être honteuse. Et se déplaceront à l’Etihad Stadium en ayant instillé le doute dans les esprits mancuniens.

Haaland sans allant

Partie pour poser son autobus estampillé Red Bull face au bulldozer de Pep Guardiola, l’équipe de Marco Rose – sans Christopher Nkunku au coup d’envoi – a passé sa première période à museler Erling Haaland, à chercher André Silva constamment en position de hors-jeu et à regarder City – avec Bernardo Silva à la baguette – faire tourner le cuir de manière despotique, mais sans trop d’intensité. L’équipe mancunienne affichait d’ailleurs 83% de possession de balle au moment où Xaver Schlager a manqué sa transmission pour Konrad Laimer devant sa surface, permettant à Jack Grealish de percuter, à İlkay Gündoğan de réussir un tour de magie et à Riyad Mahrez de signer une finition clinique (0-1, 27e). Jack Grealish a tenté de l’imiter, flirtant avec la lucarne (36e) puis, dans le brouillard allemand, une frappe timide de Werner (45e+1) a sonné la révolte allemande : ressortis des vestiaires avec de bien meilleures intentions, malgré une nouvelle alerte signée Mahrez (50e), les Roten Bullen se sont décoincés, et l’entrant Benjamin Henrichs s’est fait remarquer, ratant une reprise de la tête (53e), mais surtout une cartouche en or seul devant Ederson (55e).

0 – Manchester City didn't make a substitute in tonight's 1-1 draw with RB Leipzig, becoming the first team to make no subs in a Champions League game since Manchester United in October 2018 against Juventus. Persistence. pic.twitter.com/LpurTpPQYK — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2023

Le portier brésilien a même dû s’employer face au même Werner (56e) et à André Silva (64e). Haaland a eu beau sortir de sa boîte pour écraser du droit (68e), la tendance est restée germanique et après un boulet de canon de Dominik Szoboszlai (69e), Joško Gvardiol a profité d’un coup de patte de son latéral Marcel Halstenberg pour s’élever au-dessus de Rúben Dias – avec un petit ascenseur au passage – et égaliser d’un coup de casque (1-1, 70e). Vexé, City a répliqué, mais Janis Blaswich s’est détendu devant Gündoğan (73e), puis chacun a décidé de se contenter de ce score de parité au cours du dernier quart d’heure, Guardiola n’ayant même réalisé aucun changement en 90 minutes. « Peu importe le travail ou l’école, nous sommes en route pour Istanbul », disait la double banderole déployée par les supporters allemands juste avant le coup d’envoi de ce choc placé sous le signe du football moderne. Ce soir, ces derniers ont encore tout à fait le droit d’y croire.

"No matter if you work or school, we're on our way to Istanbul" 🏆 Leipzig fan unveil a confident banner ahead of kick off 🔴⚪️ #RBLeipzig 0-0 #ManCity 🔷 #BBCFootball #RBLMCI #UCL — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) February 22, 2023

Leipzig (4-2-3-1) : Blaswich – Klostermann (Henrichs, 46e), Orban (c), Gvardiol, Halstenberg (Raum, 89e) – Laimer, Schlager (Haidara, 82e) – Szoboszlai, Forsberg (Nkunku, 66e), Werner – A. Silva (Poulsen, 82e). Entraîneur : Marco Rose.

City (3-2-4-1) : Ederson – Akanji, R. Dias, Aké – B. Silva, Rodri – Walker, Mahrez, Gündoğan (c), Grealish – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.