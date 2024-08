Valentín Carboni à l'OM : il y a tout pour une belle histoire d'amour

⇒ Membre d’une fratrie très prometteuse

Valentín Carboni est peut-être une des pépites argentines du moment, mais son nom n’est pas étranger aux suiveurs du football italien. Valentín Carboni n’a que 19 ans, et est le fils d’Ezequiel Carboni, ancien milieu de terrain de Catane reconverti entraîneur. C’est justement lorsque son père était coach du Club Atlético Lanús que Valentín fait ses débuts en professionnel avec le club de Buenos Aires. Un duo père-fils dans le monde du football, mais ce n’est pas fini. Valentín est le cadet de la famille et lorsqu’il faisait ses débuts en Copa América, son frère aîné Franco (21ans) signait son contrat avec River Plate pour un prêt de 18 mois en provenance de l’Inter Milan. Le club nerrazurro voit aussi Cristiano (14 ans), le benjamin de la fraterie, jouer pour ses catégories jeunes. Dans la famille Carboni Valentín est ailier droit, Franco latéral gauche et Cristiano attaquant. Vraie famille de fútbol.

⇒ Déjà adoubé par Lionel Messi

Valentín a fait ses grands débuts dans une grande compétition avec l’équipe A de l’Argentine lors de la dernière Copa América. Une sélection surprise puisque celui qui était en prêt la saison dernière à Monza a pris la place de joueurs tels que Paulo Dybala ou Ángel Correa dans l’esprit de Lionel Scaloni. Avant cela, quelques minutes par-ci par-là dont une titularisation contre le Guatemala. Pour sa première, Carboni ne s’était pas caché, au contraire. Leader du match en nombre de duels disputés (17) et gagnés (10), il a montré toute l’étendue de son talent et a été décisif en provoquant le penalty transformé par Lautaro Martínez. Après le match, Lionel Messi lui-même avait adoubé le nouveau joueur de l’OM : « Il a un très grand futur et nous devons en profiter. […] Je l’avais vu avec les U20, mais il a beaucoup grandi. C’est un joueur différent, plus mûr, avec une grande qualité. » La Pulga étant l’idole de Carboni, les compliments sont d’autant plus appréciés.

⇒ Il fut membre des U17 italiens

International argentin donc, mais comme beaucoup d’Argentins, Valentín Carboni a joué pour une sélection différente en catégorie de jeunes. Historiquement les relations entre l’Italie et l’Argentine sont très étroites, et le milieu offensif perpétue la tradition. Avant d’éboulir l’Albiceleste, il a joué pour la sélection U17 de l’Italie. Arrivé à l’âge de 13 ans au pays des spaghettis, il a évolué à Catane avant de se faire repérer par l’Inter qui a déboursé 300 000 euros pour le faire venir. Des bonnes performances qui lui ont ouvert ensuite la porte de la Nazionale U17 avec qui il a marqué 4 buts en 11 sélections. Une période passée qu’il n’oublie pas pour autant : « Sans dénigrer tout ce que j’ai vécu avec la sélection italienne, […] mais l’Argentine, c’est l’Argentine. » L’amour du pays, ça ne s’explique pas.

⇒ Un milieu offensif ambidextre et polyvalent

Au niveau du jeu, Valentín Carboni impressionne surtout par sa vision de jeu. Capable de jouer sur l’aile comme on a pu le voir en club, mais aussi recentré au cœur du jeu avec l’Argentine, le nouveau joueur de l’OM possède une très bonne technique qui lui permet de dribbler facilement ses adversaires. En Italie son style de jeu a souvent été comparé à un autre joueur argentin : Paulo Dybala. Plutôt sympa.

Gaucher naturel, mais de l’aveu de son père il a travaillé sur son pied droit pour pouvoir être plus imprévisible. Grâce à sa capacité à jouer sur l’aile comme d’ans l’axe, il peut s’adapter aux différents styles de jeu. Percuter le long de la ligne de touche ou combiner avec ses coéquipiers, Carboni est un homme à tout faire et difficile à marquer pour les défenses. Doté aussi d’un gros volume de jeu, il peut exercer un gros travail de pressing sur la défense pour récupérer des ballons haut. Le chef d’orchestre parfait pour De Zerbi ?

⇒ Il est apparu dans les journaux argentins à l’âge de 3 mois

Tout comme Lamine Yamal était apparu très tôt dans les médias avec Lionel Messi, Valentín Carboni aussi a une longue histoire avec les médias. Âgé de seulement 3 mois, il apparaît sur une photo du journal Olé à l’occasion d’une entrevue du journal argentin avec son père. Une photo anodine, à côté d’une voiture. C’était donc déjà écrit.

Le président de l’Inter annonce une recrue pour l’OM