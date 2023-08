Pablo Longoria répond à Alexis Sánchez

Comme un échange de SMS froids entre deux ex.

Interrogé en marge de la conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue marseillaise Joaquin Correa ce lundi, Pablo Longoria a tenu à répondre à la déclaration de son ancien joueur Alexis Sánchez, pilier de l’équipe la saison passée. Pour rappel, Sánchez – en fin de contrat dans la cité phocéenne – n’a pas prolongé et a finalement décidé de retourner à l’Inter Milan. À la suite de ce transfert, il avait déclaré qu’il souhaitait rester à l’OM et que son choix de le quitter ne « dépendait pas » que de lui. Le président olympien a tenu à rappeler qu’il était « obligé de prendre des décisions ».

« Il y a eu un changement de coach, a-t-il commencé. Toutes les décisions qu’on prend, on les prend en consensus entre les dirigeants, la direction sportive et le staff technique. On a analysé l’équipe, ce dont on avait besoin dans le secteur offensif. Après les analyses, les choix se sont donc portés vers (Pierre-Emerick) Aubameyang, Iliman Ndiaye et Vitinha. Ce sont trois joueurs avec des caractéristiques qui collent. On a dû prendre des décisions pas faciles à prendre. On a analysé jusqu’au dernier moment la position d’Alexis pour savoir s’il était complémentaire. »

Triste, mais clair.

