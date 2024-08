Jamie Vardy et Leicester frustrent Tottenham

Leicester 1-1 Tottenham

Buts : Vardy (57e) pour les Foxes // Porro (29e) pour les Spurs

Fantastic Mr. Fox est de retour en Premier League.

Une période chacun et un score de parité : pas de jaloux entre Leicester et Tottenham (1-1). Pour le dernier match de la première journée de Premier League, les promus ont tenu en échec les Londoniens, notamment grâce à un deuxième acte plus maîtrisé. En début de match, les hommes d’Ange Postecoglou dominaient largement les débats et menaient logiquement au score grâce à une tête de Pedro Porro sur un nouveau service parfait de James Maddison (0-1, 29e). Dans la foulée, son centre pour Brennan Johnson est également bien ajusté, au contraire de la frappe.

Revenu des vestiaires avec un petit but de retard, Leicester a sorti la tête de l’eau. Pour leur retour en Premier League, les Foxes savaient qu’ils pouvaient compter sur l’inévitable Jamie Vardy. L’un des hommes clés du titre de 2016 est toujours en forme huit ans plus tard. Au terme d’une action désordonnée, il se retrouve seul dans la surface pour ajuster sa tête et égaliser (1-1, 57e), sur le premier tir cadré des hôtes. L’avant-centre britannique bute ensuite sur Guglielmo Vicario (71e), contraignant les deux équipes à partager les points.

L’irrégularité de Tottenham est aussi revenue de vacances.

