Pronostic Leicester Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham démarre bien face à Leicester ?

Relégué à l’issue de la saison 2022-2023, Leicester s’est rapidement repris pour retrouver l’élite en moins d’un an. Pour réussir cette mission, les dirigeants du club avaient misé sur le technicien italien Enzo Maresca. À la suite de cette montée, Maresca a attisé les convoitises et a quitté le club pour signer à Chelsea. L’italien a été remplacé par l’ancien coach de Nottingham, Steve Cooper. Le nouvel arrivé a pour objectif de maintenir le club en Premier League. Dans cette formation, on retrouve toujours le vétéran Jamie Vardy, mais aussi l’ancien montpelliérain Mavididi qui sort d’un exercice intéressant avec 12 buts et 6 passes. En revanche, le milieu Kiernan Dewsbury-Hall a suivi son coach à Chelsea. Lors de la préparation estivale, Leicester n’a pas spécialement brillé et reste même sur 3 revers consécutifs face à Palerme (1-0), Augsbourg (1-0) et Lens (3-0). Ce retour dans l’élite s’annonce compliqué pour les Foxes.

En face, Tottenham semble avoir retrouvé l’espoir avec l’arrivée d’Ange Postecoglou. L’Australien a rapidement imposé sa patte sur le jeu des Spurs qui ont montré d’excellentes dispositions. Les Londoniens ont fini en 5e position et disputeront donc la Ligue Europa. Cet été, la formation londonienne a perdu Højbjerg, Rodon, Sessegnon, Ndombele ou Tanganga, qui ne sont pas des joueurs importants. Dans le sens inverse, les Spurs ont recruté le prometteur Gray en provenance de Leeds, le milieu Bergvall et surtout le buteur de Bournemouth Dominik Solanke (19 buts en PL la saison passée !). Ce poste était dépourvu depuis le départ de Harry Kane au Bayern. Ces joueurs viennent épauler Son, Maddison, Kulusevski ou Romero. Lors de la préparation, les Spurs ont remporté leurs matchs face à des adversaires à leur portée, mais se sont inclinés contre le Bayern. Pour lancer sa saison, Tottenham devrait prendre le dessus sur une équipe de Leicester, décevante en phase de préparation.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

