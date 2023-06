Sergio Rico dans un état stable mais toujours grave

Il y a deux semaines à El Rocio (province de Huelva, Andalousie), le gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico a subi une chute à cheval et a été hospitalisé dans un état grave. Ce lundi, on apprend que l’Espagnol est toujours à l’hôpital et que son état ne s’améliore pas. Alors que des signes positifs étaient apparus la semaine dernière, il a été replongé vendredi dans un coma artificiel. « Sergio Rico reste stable malgré la gravité de ses blessures, à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville. Il reste sous les effets de la sédation, avec une surveillance et un suivi étroits », peut-on lire dans le bulletin médical publié par l’hôpital où est soigné l’ancien gardien du Séville FC.

Les messages de soutien se sont multipliés sur les terrains et en dehors pour essayer de lui donner de la force. Une messe a notamment eu lieu le mercredi 7 juin à la Madeleine et plusieurs hommages ont été rendus par les joueurs du PSG mais aussi sur les pelouses espagnoles.

PSG: une messe en l'église de la Madeleine à Paris pour Sergio Rico pic.twitter.com/dIbRiwzyQV — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) June 7, 2023

Robin Le Normand justifie son choix de rejoindre la sélection espagnole