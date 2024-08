Le directeur sportif de l'OL s'exprime sur le cas Cherki

Après une médaille, un transfert ?

Rayan Cherki n’est pas le joueur le plus utilisé par Thierry Henry aux JO, mais il sera médaillé olympique vendredi soir, en espérant l’or. En parallèle, son avenir suscite de nombreuses interrogations, alors qu’il était annoncé proche du PSG puis de Dortmund le mois dernier. À l’occasion d’un point presse avec Le Progrès, David Friio a confirmé que l’attaquant allait « certainement partir ».

« On a toujours des discussions pour trouver une solution, explique le directeur sportif de l’OL. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Dans cette situation, il faut que tout le monde soit gagnant. Rayan est un enfant du club, il a été formé ici, il lui a beaucoup donné et il y a un moment dans une carrière où on veut aller voir quelque chose ailleurs. Je pense que le club qui l’accueillera en tirera tous les bénéfices. »

Départ estival ? Pas Départ ? Le directeur sportif de l'OL, David Friio, est assez clair concernant l'avenir de Rayan Cherki pic.twitter.com/OBkh8VId3M — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 6, 2024

