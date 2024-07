Diogo Costa : « J'ai suivi mon instinct »

Le nouveau Ricardo ?

Diogo Costa est incontestablement l’homme de la qualification qu’a arrachée le Portugal face à la Slovénie lundi : le portier du FC Porto a arrêté trois tirs au but (sur trois) lors de la séance, en plus d’avoir remporté son face à face avec Benjamin Šeško lors des ultimes minutes de la prolongation. Une performance forcément saluée par ses coéquipiers, dont Bernardo Silva en zone mixte.

That save in extra time! 😲 A heroic performance from Diogo Costa ⛔👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/8SUasSX2aR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024

« Nous sommes une équipe qui a de grands tireurs de penaltys et un gardien qui est aussi très spécial dans ces moments-là, qui a fait une grande prestation. […] Il nous a sauvés aujourd’hui. » L’intéressé s’est aussi vivement félicité de cette prestation : « C’est probablement le meilleur match de ma vie. C’est peut-être le match où j’ai le plus aidé mon équipe. J’ai suivi mon instinct. Bien sûr nous analysons les tireurs, mais ils changent leur façon de tirer et je devais suivre mon instinct, c’est ce que j’ai ressenti. Je suis très heureux et très excité d’avoir aidé l’équipe à ce point, c’est ce qui compte le plus pour moi. »

Il ne pourra cependant rien faire face au minou de DD.

