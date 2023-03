Metz et Le Havre scellent leur amitié par un nul

Opposés à Saint-Symphorien, Messins et Havrais ont partagé le pain, les mi-temps et les points (1-1). Le HAC file vers la Ligue 1, les Grenats en rêvent toujours.

Metz 1-1 Le Havre

Buts : Maziz (20e) pour les Grenats // Richardson (46e) pour le HAC

Invaincus depuis 7 mois, les Havrais de Luka Elsner ont bien cru laisser des plumes et s’enfoncer dans le goudron et la gadoue de Saint-Symphorien. À côté de la plaque pendant 45 minutes, ils sont pourtant parvenus à gratter un nul mérité et un point de plus vers la Ligue 1 (1-1). Pour les 70 ans de coach Bölöni, Metz peut nourrir des regrets, mais garde le dauphin bordelais en ligne de mire.

Les Hacmen à pile ou face

Sur une pelouse encore gorgée d’eau, les glissades sont de sortie. La plus significative : celle du HAC, collectivement à l’envers en première période. Le duo Jallow-Maziz, notamment, lui fait passer un sale quart d’heure, avec ses percées et son jeu direct. L’ouverture du score tombe en toute logique, et couronne l’entame messine : en une-deux avec son compère Jallow, qui fixe sur l’aile droite, Maziz se projette dans la surface et anticipe un centre fort devant le but. La conclusion pied droit de près est un cas d’école pour Maziz, qui plante pour la troisième fois de suite en Ligue 2 (1-0, 20e). Nerveux, les Havrais enfilent les biscottes et sont incapables de menacer l’assise lorraine. Le déchet technique devient total de part et d’autre jusqu’à la mi-temps, et l’indétrônable leader est attendu au quart de tour après l’entracte.

Froid de réalisme, Le Havre va en effet calmer instantanément l’appétit de Saint-Symphorien. Trouvé sur la droite de la surface messine, Richardson repique dans l’axe, efface Jean-Jacques et arme soudainement du gauche. Direction la lucarne opposée, du berger à la bergère, même à retardement (1-1, 46e). Le HAC tente d’emballer la partie, histoire d’enfoncer l’agressivité des Grenats. Cornette fait briller Oukidja avec une tentative sèche (50e), avant de tutoyer le montant de l’international algérien, en première intention (52e). Les Messins ne tiennent plus le ballon, mais Jallow est toujours précieux sur son côté et dans l’entrejeu, pour conserver péniblement le cuir. Très en forme (7 pions sur les 9 derniers matchs), Mikautadze tope sa frappe croisée de l’intérieur du gauche (66e), après une feinte et une course intérieure, mais Desmas se couche. Le Géorgien n’attrape en revanche pas le cadre à l’entame du money time (77e). Dans une fin de match un peu décousue, aucune des deux formations ne parvient à forcer la décision. Deux chocs pour la montée, deux montagnes qui accouchent d’une souris. Il ne fallait pas briser l’amitié.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Kouao, Is. Traoré, Candé, Udol – H. Maïga, Jean-Jacques – Jallow (L. Gueye, 86e), Maziz (Atta, 88e), C. Sabaly (Skuka, 68e) – Mikautadze. Entraîneur : Ladislau Bölöni.

Le Havre (4-3-3) : Desmas – El Hajjam, Sangante, Kongolo, Operi – Richardson (N. Mbemba, 80e), Lekhal, Kechta (Grandsir, 68e) – Casimir (Targhalline, 68e), Thiaré (Joujou, 74e), Cornette (Alioui, 74e). Entraîneur : Luka Elsner.

