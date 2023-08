Youssef Maziz quitte officiellement le FC Metz

Quinze ans de mariage avant la Belgique.

« La belle aventure commune entre Youssef Maziz et le FC Metz arrive à son terme en cette fin d’août 2023 », a communiqué le club grenat avec classe. Après quinze ans passés au FC Metz, le milieu offensif polyvalent a en effet signé à Oud-Heverlee Louvain, pensionnaire de Jupiler Pro League. Absent du déplacement à Clermont dimanche (victoire 0-1, grâce au but de Georges Mikautadze, également sur le départ), Maziz n’avait pas triché sur le début de saison, marquant notamment le seul but de son équipe contre Rennes en ouverture du championnat.

[ ℙ𝕣𝕠 ] 🤝 𝗗𝗲 𝗧𝗵𝗶𝗼𝗻𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮̀ 𝗠𝗲𝘁𝘇 💫 𝟭𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲𝘀 𝗱’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 ⚡️ 𝗨𝗻𝗲 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗼𝘂𝗯𝗹𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲 🔚 La belle histoire avec Youssef #Maziz prend fin ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 29, 2023

Le natif de Thionville a d’abord rejoint le centre de formation messin pendant cinq ans durant son adolescence. Après une courte pige à Amnéville, Youssef Maziz a réintégré les rangs du FC Metz pour découvrir le monde professionnel. Déjà prêté au RFC Seraing lors de la saison 2021-2022, en compagnie de Georges Mikautadze, il a laissé son empreinte en Belgique grâce à douze buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Le Franco-Marocain est ensuite revenu en Lorraine, devenant l’un des atouts majeurs du retour de son club dans l’élite, avec, notamment, un doublé primordial face à Bastia dans les derniers instants de la saison.

Tant que l’aventure avec Georges Mikautadze ne se poursuit pas à Louvain.

Le FC Metz laisse filer Youssef Maziz