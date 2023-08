Metz surprend Clermont

Clermont 0-1 Metz

But : Mikautadze (69e) pour les Grenats

Un joli braquage, dont le cerveau s’appelle Mikautadze.

Déjà auteur d’un bon nul face à l’OM la semaine passée, Metz a confirmé sa belle forme en venant s’imposer à Clermont ce dimanche (0-1). Dans un stade Gabriel-Montpied toujours en travaux, il y a d’abord eu des grondements d’un public mécontent de ce qu’il a vu. Et pour cause, les deux formations se sont livrées à un enchaînement d’erreurs techniques avec très peu d’occasions ou d’idées. Pour aboutir, au final, à une première période dont on ne parlera dans aucun livre. Seul Georges Mikautadze s’est illustré à quelques minutes de l’entracte sur une frappe croisée, mais Mory Diaw s’est bien déplié pour repousser du pied (40e).

Cela n’a pas été beaucoup mieux après la pause, et la décision est finalement arrivée sur un coup du sort : sur une passe relativement anodine, Florent Ogier a glissé et manqué son intervention en permettant à Mikautadze d’avoir une deuxième chance face à Diaw qu’il n’a cette fois pas ratée (0-1, 69e). Le dernier but du Roi Georges avec les Grenats, lui qui est toujours très courtisé ? La fin de match a ensuite été un poil plus agitée avec des Clermontois qui ont eu plusieurs situations, à chaque fois stoppées par un précieux Alexandre Oukidja (82e, 85e).

Rien ne va à Clermont en ce début de saison, qui enchaîne un troisième revers de suite et se retrouve déjà bon dernier.

Clermont (3-4-2-1) : Diaw – Seidu, Ogier (Konaté, 79e), Pelmard – Zeffane (Boutobba, 79e), Gonalons, Gastien, Borges – Muhammed Cham (Bela, 90e+2), Allevinah (Maurer, 68e) – Andrić (Kyei, 68e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Metz (4-3-3) : Oukidja – Colin (Kouao, 11e), Traoré, Candé, Udol – Jean Jacques, N’Doram, Camara – Elisor (Maïga, 71e), Mikautadze (Sané, 86e), Sabaly (Nduquidi, 86e). Entraîneur : László Bölöni.

