Métro, boulot, Choupo !

Belote et rebelote. Comme au match aller au Parc des Princes avec Kingsley Coman, le Paris Saint-Germain s’est fait mettre à l’amende par son ex, cette fois-ci à Munich. Cette fois-ci, c'est Eric Maxim Choupo-Moting qui a pris soin de régler ses comptes avec le PSG.

Ce 8 mars 2023 à l’Allianz Arena, le PSG a vécu une soirée bien difficile, dans la digne lignée de celle vécue lors du match aller à Paris. Hasard ou non, le destin plaçait ce huitième de finale retour six ans jour pour jour après la remontada reçue au Camp Nou contre le Barça (6-1). Bourreau de Paris ce jour-là, Neymar avait claqué un doublé et une passe décisive. Six ans plus tard, le Bayern Munich a sorti sa carte favorite : le retour de l’ex. Après Kingsley Coman le jour de la Saint-Valentin, Eric Maxim Choupo-Moting a décidé d’envoyer un nouveau texto de rupture bien salé à son ancien employeur. Premier buteur de la rencontre, l’international camerounais a tout simplement été le détonateur de la victoire munichoise.

Auteur de 3 des 7 derniers buts bavarois face au PSG

À la vue de sa composition de départ, Julian Nagelsmann avait des idées derrière la tête. À 35 ans, l’entraîneur du Bayern s’est privé de Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry et João Cancelo au démarrage de la rencontre. Et comme lors de la manche aller, le Bayern a démarré avec Eric Maxim Choupo-Moting en pointe. Fallait-il être surpris d’une telle décision ? Non. D’une, l’ancien attaquant du PSG entre 2018 et 2020 avait été très bon pour son retour à Paris. De deux, sur les quatre dernières sorties du Rekordmeister en Bundesliga, Choupo-Moting compte quatre titularisations (pour trois buts) avec à chaque fois, une sortie peu après l’heure de jeu. Ce soir, le plan n’a pas dérogé à la règle : l’attaquant qui fêtera ses 34 ans dans deux semaines s’est fait remplacer par Sané (68e) avec le sentiment du travail bien fait. Ses principaux faits d’arme ? Une première période passée à trouver la brèche dans la défense adverse, puis un déclic au retour des vestiaires avec une incursion pour jouer avec son corps et obliger l’armoire Danilo à sauver les meubles (50e).

Pas de but, mais l’essentiel est là : Choupo-Moting a semé un premier vent de panique chez des Parisiens progressivement à bout de souffle. Deux minutes plus tard, son but de la tête est refusé pour un hors-jeu de Thomas Müller (52e). Sept minute plus tard, l’avant-centre se mue en stoppeur et dévie maladroitement la frappe de son partenaire Jamal Musiala qui filait en direction du but. Mais au moment où le gentil Choupo semble être redevenu parisien, le pire des cauchemars se met en route et le buteur profite de la maladresse de Marco Verratti et de la générosité de Leon Goretzka (1-0, 63e). Et vlan, dans les dents. Kingsley Coman avait mis dix minutes de moins à tromper Gianluigi Donnarumma au Parc il y a trois semaines, mais Choupo-Moting aime faire durer le plaisir. Sur les sept derniers buts inscrits par le Bayern contre Paris, le Camerounais en a mis trois. Mieux encore : avec les deux buts de Coman, 5 des 7 derniers buts inscrits par le Bayern contre le PSG sont l’œuvre des deux anciens parisiens.

Marco Verratti, le plaisir coupable