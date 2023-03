En passant sept buts à Manchester United ce dimanche, Liverpool s'est rappelé les bons souvenirs de la saison passée, qu les Reds avaient roulé quasiment sur tout le monde en Premier League. Cette fois, les hommes de Klopp ne sont plus en mesure de jouer le titre. Mais ils ont retrouvé ce qui leur a permis de gagner, et peuvent se remettre à rêver.

À quelques jours de la sortie du nouveau Scream dans les salles obscures, Anfield nous a offert une grande avant-première : de la tension, des cris, un bourreau sans pitié et du rouge de partout. Dans le sillage de Cody Gakpo, affûté comme une lame de rasoir, Liverpool a transformé la réception de Manchester United en bain de sang, infligeant à son rival sa plus lourde défaite depuis 1931. Un match historique, qui lance définitivement les Reds vers une fin de saison électrique.

Anfield, ton univers impitoyable

Si le premier acte a donné lieu à un duel équilibré, voire légèrement favorable aux visiteurs, Liverpool a lâché les chevaux au retour des vestiaires. La tornade a emporté tous les repères de Manchester United, pourtant l’une des équipes les mieux organisées cette saison. Darwin Núñez, Cody Gakpo et Mohamed Salah (désormais meilleur buteur de l’histoire du LFC en Premier League) ont dévoré la défense adverse, chacun d’eux y allant de son doublé. Cerise sur le gâteau : Roberto Firmino, qui vit ses derniers mois au club, a ajouté sa petite contribution en sortant du banc, pour la plus grande joie du peuple rouge. Lequel ne s’est pas fait prier pour chambrer en multipliant les « Olé ! » ou en réclamant un huitième but à ses protégés.

Ce travail de Mo Salah, et quelle louche de Gakpo 😍 3⃣-0⃣ pour Liverpool face à Man United 😱#LIVMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/9HKy8P17Lj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2023

L’ensemble de l’équipe a retrouvé du tranchant, à l’image du quatrième but. Au départ de l’action, un corner pour United. Mais Jordan Henderson gratte le ballon dans les pieds d’Antony et lance Núñez. Dix secondes plus tard, Mohamed Salah transperçait les filets et Anfield se soulevait. « La performance de Liverpool en seconde période vous ramène quelques années en arrière, lorsque très peu d’équipes dans ce championnat, et dans toute l’Europe, pouvaient faire face à l’intensité de l’équipe de Jurgen Klopp, soulignait Jamie Carragher, tout sourire, sur Sky Sports. Nous ne l’avons pas assez vu cette saison. Nous sommes en train de voir le Liverpool d’il y a trois ou quatre ans. »

Objectif top 4

Un visage semblable à celui affiché dans le premier quart d’heure contre le Real Madrid, ou lors du succès face à Manchester City à l’automne. Celui d’une équipe affamée, déterminée et pleine d’intensité. Preuve que le disque dur n’a pas été effacé, et que ce Liverpool peut se retrouver. « On pouvait voir que l’énergie était revenue, se réjouissait le capitaine Jordan Henderson. Nous avons montré récemment que nous sommes sur le chemin du retour. » L’invraisemblable sortie de route face au Real mise de côté, Liverpool reste sur quatre victoires et un nul, pour treize buts marqués et aucun encaissé.

Il y a trois semaines, alors que le club sortait d’une élimination en Cup et d’une gifle à Wolverhampton en championnat, Jürgen Klopp avait rappelé qu’il comptait remettre le Liverbird d’aplomb : « Si les gens croient en moi, alors nous pouvons traverser cela ensemble parce que lorsque nous sortirons, nous aurons à nouveau de grands moments. Peut-être que les périodes difficiles sont déjà un peu trop longues, pour moi aussi, ce qui rend les choses vraiment compliquées, mais je suis là, engagé à 100 %. Nous allons faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour surmonter cette épreuve et préparer un avenir positif. » Un avenir pas si lointain puisque les Reds n’ont que trois points de retard sur le quatrième, Tottenham, et toujours un match en moins. Au bout d’une saison aussi chaotique, accrocher une place en C1 pour la septième année d’affilée aurait presque la saveur d’un trophée. Inenvisageable il y a peu, l’idée s’éloigne de plus en plus du rêve pour se rapprocher de la réalité.

On a goûté au gâteau Osimhen