Le LOSC rattrape Nice sur le fil en ouverture de la saison

OGC Nice 1-1 LOSC

Buts : Laborde (18e) pour le Gym // Diakité (90e+4) pour le LOSC

L’arbitrage français continue sa mue et dans le sillage du Mondial 2022, le temps additionnel des rencontres de Ligue 1 va désormais gagner en longueur. Ainsi, l’histoire se souviendra que la première victime de cette réforme s’appelle Francesco Farioli. L’entraîneur italien, qui découvrait la Ligue 1 ce vendredi soir en ouverture de la saison, filait vers une opération parfaite (un avantage au tableau d’affichage avec trois tirs cadrés et 40% de possession) à l’occasion de sa première en match officiel à la tête de l’OGC Nice, face à Lille. Et puis ces six minutes de plus à la fin du temps réglementaire, ce marquage lâche de la défense locale et ce coup de casque de Bafodé Diakité à la 90e+4, sur un coup franc côté gauche botté par Angel Gomes, ont tout fait foirer. En guise de lever de rideau de l’exercice 2023-2024, Aiglons et Dogues – dont certaines recrues ont pu pointer le bout de leur nez – partagent finalement les points (1-1).

Dans ma Bulka

À l’Allianz Riviera, où on a salué avant le coup d’envoi la mémoire de Jorge Dominguez, les locaux ont mené durant près de 80 minutes. Déjà à bloc et dangereux en début de partie (10e), Gaëtan Laborde avait profité d’une perte de balle suicidaire de Rémy Cabella face à Khépren Thuram, puis d’un super relais du déménageur Terem Moffi, pour piquer du droit devant Lucas Chevalier (1-0, 18e). Dans l’euphorie, le break a été refusé au fils Thuram (20e). Pendant ce temps-là, Morgan Sanson a pu frapper ses premiers coups de pied arrêtés sous les couleurs du Gym et s’est vu refuser un penalty sur une situation litigieuse avec Lucas Chevalier (44e), également sur le fil face à Moffi après une passe en retrait hasardeuse d’Alexsandro (56e). Le portier nordiste s’est aussi montré précieux pour dévier un ballon très chaud du feu follet Evann Guessand (76e). Enfin intronisé numéro 1 dans le but niçois, Marcin Bulka, quant à lui, a longtemps donné l’impression que ses filets n’allaient pas trembler ce soir.

🔎 Les chiffres de ce premier match de la saison à la loupe 👉 https://t.co/tAJl5YbJ1y#OGCNLOSC pic.twitter.com/LfBwdc3rU3 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 11, 2023

Avant de s’incliner, le Polonais avait impressionné : dans son ambition balle au pied, dans sa détente au sol et sa solidité devant le décevant Jonathan David (22e, 69e), mais aussi dans ses réflexes face à un Cabella qui s’était infiltré jusqu’aux six mètres (41e) sur le service d’une nouvelle tête blonde de vingt ans, Hákon Arnar Haraldsson, timide pour sa première en Ligue 1. Alors que Samuel Umtiti, Adam Ounas et Tiago Djaló composent l’infirmerie lilloise, l’énergique nouveau latéral droit local, Tiago Santos, a livré un duel musclé avec Melvin Bard, éteint le revenant Jérémie Boga et envoyé une frappe au-dessus (45e+2), mais aussi gaspillé quelques cartouches. Finalement, le salut nordiste sera venu de la ligne arrière. Les attaquants, eux, étaient encore en vacances.

Nice (4-3-3) : Bulka – Atal (Lotomba, 46e), Todibo, Dante (c), Bard – Sanson, Ndayishimiye, K. Thuram (Rosario, 57e) – Laborde (Guessand, 57e), Moffi (Boudaoui, 81e), Boga (Diop, 57e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily – Baleba (A. Gomes, 61e), André (c) – Virginius (Zhegrova, 67e), Cabella (Gudmundsson, 81e), Haraldsson (Yazıcı, 80e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

