Farioli nouvel entraîneur de l’OGC Nice

Le successeur de Didier Digard est connu.

Ça devait être Régis Le Bris. Et finalement, ça sera l’Italien de 34 ans Francesco Farioli. Bloqué par son contrat le liant au FC Lorient, l’entraîneur des Merlus a vite été remplacé dans la tête des dirigeants niçois. Longtemps entraîneur des gardiens dans le staff d’un certain Roberto De Zerbi – actuellement en pleine réussite sur le banc de Brighton – Farioli avait ensuite pris son envol et connu des expériences en tant que numéro un du côté de la Turquie : à Karagümrük de mars à décembre 2021, puis du côté d’Alanyaspor de décembre 2021 à l’été dernier.

🇮🇹 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐨𝐥𝐢 est le nouvel entraîneur de l'#OGCNice Le communiqué 👉 https://t.co/hUErk05dMS pic.twitter.com/ub2R0qsH7l — OGC Nice (@ogcnice) June 30, 2023

L’heureux élu n’a pas caché son enthousiasme : « être le nouvel entraîneur de l’OGC Nice est une immense fierté. Je connais et je suis l’évolution du club depuis des années. Les structures sont là, les personnes en place sont compétentes et déterminées : toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions, ensemble, de belles choses. Pour y arriver, il faudra du travail et de l’humilité », peut-on lire dans le communiqué du Gym.

Bon coup ?

