Jérémie Boga retrouve la France, mais pas Marseille

Voilà un Éléphant qui cherche à prendre son envol.

L’OGC Nice a officialisé ce mardi soir l’arrivée de l’ailier Jérémie Boga sur la Côte d’Azur, contre un chèque d’environ 18 millions d’euros. Attendu depuis plusieurs jours, l’international ivoirien de 26 ans quitte ainsi la Serie A et l’Atalanta, après une seule petite année durant laquelle il n’aura pas convaincu grand monde.

Priorité de recrutement de Florent Ghisolfi, le natif de Marseille s’est engagé pour cinq ans avec les Aiglons. « Je sentais que c’était le moment pour moi de revenir en France. Le projet niçois m’a emballé. Les discussions que j’ai pu avoir avec Francesco Farioli, que j’ai très bien connu à Sassuolo, m’ont conforté dans mon choix. Le club est ambitieux, moi aussi. Je viens pour performer très rapidement et pour aider l’équipe à aller le plus haut possible », s’est exprimé Boga, le sourire aux lèvres.

Futur chouchou du public niçois ?

