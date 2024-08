Yves Bissouma s’excuse après avoir publié une vidéo de lui inhalant du gaz hilarant

Pas le bon ballon.

Yves Bissouma, milieu de terrain de Tottenham Hotspur, est au cœur d’une polémique après la diffusion samedi soir d’une vidéo le montrant en pleine inhalation de protoxyde d’azote, une substance illégale au Royaume-Uni depuis 2023. Ce dérapage est survenu après le dernier match de préparation des Spurs contre le Bayern Munich, lors d’une soirée visiblement trop arrosée.

Face au tollé provoqué par ces images, le joueur âgé de 27 ans, a exprimé ses regrets, admettant « un grave manque de jugement » et a déclaré comprendre la gravité de son acte ainsi que les risques associés pour la santé. D’après The Sun, Tottenham aurait annoncé que l’incident serait traité en interne.

🚨Yves Bissouma filmed himself inhaling laughing gas and uploaded it to his Snapchat.

Possession of laughing gas with intent to get high was made illegal last year.

Bissouma apologised for these actions last night, saying he had used a "severe lack of judgement".#Tottenham… pic.twitter.com/pNfbwyWCVc

— The Spurs Watch (@TheSpursWatch) August 11, 2024