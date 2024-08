Tottenham suspend Yves Bissouma pour usage de gaz hilarant

Rira bien qui rira le dernier.

Tottenham ne plaisante pas avec le comportement de ses joueurs en dehors des terrains. Ce jeudi, le club londonien a annoncé suspendre Yves Bissouma pour un match de championnat après la diffusion d’une vidéo polémique sur Snapchat. Sur cette dernière, on voit l’ancien joueur du LOSC inhaler du protoxyde d’azote à l’aide d’un ballon. Ce « gaz hilarant », à la mode chez les jeunes, provoque des réactions euphorisantes comme des fous rires ou des hallucinations. En plus d’être dangereuse, cette pratique est tout simplement interdite au Royaume-Uni : la possession de protoxyde d’azote pour un usage récréatif y constitue un délit depuis 2023 et peut conduire à une peine d’emprisonnement de deux ans.

« He’s made a really poor decision, he has responsibilities but you want to help him through that » 🗣️

Ange Postecoglou explains the decision to suspend Yves Bissouma for match against Leicester after laughing gas incident. pic.twitter.com/cveZBNAAO2

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 15, 2024