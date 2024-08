Un fan de Lionel Messi vole un drapeau israélien en croyant voler un drapeau argentin

Oh la boulette.

Le rond-point de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, est devenu l’objet de convoitises. L’histoire racontée par La Marne ce mardi s’est passée mi-juin, et a été apparemment prise très au sérieux par la police du coin. La municipalité de Bussy-Saint-Georges s’est aperçue que le drapeau israélien qui flottait à l’entrée de la ville avait été dérobé.

L’enquête démarre, les caméras de vidéo surveillance sont écumées et les policiers arrivent à trouver des images, sur lesquelles on voit un véhicule s’arrêter sur le bord du rond-point. Son conducteur descend, chope le drapeau, et repart avec. L’homme a 41 ans et est inconnu des services de police. Il est convoqué dans la foulée au commissariat. Sauf que pour sa défense, il a affirmé qu’il essayait de prendre un drapeau argentin. Les drapeaux n’ont pas grand chose en commun à part leurs couleurs blanche et bleue, mais le chapardeur possède de nombreuses vidéos et photos de Lionel Messi sur son téléphone, ce qui a poussé les policiers à valider sa défense. Résultat : un avertissement pénal probatoire.

Et un petit cours de géographie en supplément, non ?

L’arbitre de Maroc-Espagne remplacé par celui du match polémique contre l’Argentine