Manchester United assure sa qualification chez le Betis

Real Betis 0-1 Manchester United

But : Rashford (56e)

L’Espagne appartient à Manchester United.

En réussite lors de ses derniers déplacements au pays de Cervantes, Manchester United a assuré sa qualification pour les quarts de la Ligue Europa, jeudi au Benito-Villamarín (1-0). Il faut dire que les Béticos n’ont jamais semblé y croire, après le lourd revers à Old Trafford. L’entame est pourtant très animée, avec la frappe brossée de l’inusable Joaquín qui fait résonner le montant gauche de David de Gea (11e). Juste avant, DDG avait eu chaud devant Juanmi, en face à face (8e). Maladroits dans le dernier geste, les Verdiblancos voient à nouveau Juanmi faire briller le portier des Red Devils, qui jaillit dans ses pieds pour couper son élan dans la surface (32e). MU touche à son tour le poteau, sur une demi-volée de Facundo Pellistri (45e+2), mais c’est bien la défense des visiteurs qui patauge dans le premier acte.

Et puis… le Betis arrête son ébauche de forcing. De Gea sauve la patrie devant Ayoze Pérez, d’une parade réflexe (54e), mais les hommes d’Erik ten Hag accélèrent sans se forcer par l’entremise, notamment, de Marcus Rashford. En échec face à Rui Silva (53e et 55e), le numéro 10 anglais libère son équipe des 25 mètres, du droit et de manière travaillée (0-1, 56e). C’est la fin des maigres illusions du Real Betis, limité, qui ne parviendra pas à sauver l’honneur avec un match nul. Les locaux ne cadrent plus rien, et MU se permet de faire souffler Rashford en le remplaçant par un Jadon Sancho qui n’est plus que l’ombre de lui-même.

Objectif titre.

Real Betis (4-2-3-1) : R. Silva – Sabaly, Pezzella, Ed. González, Ab. Vinícius – G. Rodríguez (Guardado, 66e), W. Carvalho – Ruibal (Canales, 59e), Joaquín (Iglesias, 59e), Juanmi – Ayoze (Willian José, 59e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Maguire, L. Martínez (Lindelöf, 75e), Malacia (Dalot, 75e) – B. Fernandes (Elanga, 68e), Casemiro – Pellistri, Fred (Sabitzer, 60e), Rashford (Sancho, 60e) – Weghorst. Entraîneur : Erik ten Hag.

