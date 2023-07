De Gea, une page à tourner

Il est à peine plus de 15h30 lorsque David de Gea publie, ce samedi, un communiqué dont les premiers mots suffisent à lever les quelques doutes concernant la suite de son aventure dans le nord de l’Angleterre : « Je tenais à envoyer ce message d’adieu à tous les supporters de Manchester United. » Libre depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, le portier espagnol avait un temps espéré obtenir une prolongation, régulièrement évoquée tout au long de l’année, avant que les deux parties ne décident de prendre des routes différentes. Ce sont donc douze années de vie commune qui ont été balayées par un simple communiqué derrière lequel le club a vite embrayé pour lui rendre hommage. Une maigre reconnaissance pour un bonhomme qui représente un sacré pan de l’histoire des Red Devils. Ultime rescapé du dernier titre de champion d’Angleterre décroché en 2013, l’Espagnol, capable du meilleur et parfois du pire, incarne aussi ces années de galère traversées par United depuis. Et son départ, très symbolique, va aussi permettre au club de continuer à avancer pour enfin retrouver les sommets.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters. I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

Parades, pénaltys et boulettes

« Il sera regretté par tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui au cours des 12 dernières années », reconnaît John Murtough directeur du football au sein de la maison mancunienne dans un communiqué. Regretté mais pas oublié puisque l’ancien portier de l’Atlético de Madrid collectionne les trophées – une Premier League, une coupe d’Angleterre, deux coupes de la ligue, une ligue Europa et trois Community Shield – et les records chez les Red Devils. Gardien ayant disputé le plus de parties sous le maillot mancunien – 545 -, ayant également réalisé le plus grand nombre de clean sheets – 190, soit plus d’une rencontre sur trois -, David de Gea reste pourtant associé à certains des moments les plus douloureux de l’histoire de Manchester United. À l’image de cette finale de Ligue Europa perdue contre Villarreal le 26 mai 2021 à l’issue d’une improbable séance de tirs au but conclue sur le score de 11 à 10 en faveur des Espagnols. Une séance marquée par la performance catastrophique de l’international aux 45 sélections : pas le moindre arrêt et un raté au moment de se présenter à onze mètres des cages, offrant directement le titre au sous-marin jaune. Moqué et critiqué à de nombreuses reprises, dont celle-ci, David de Gea a pourtant sauvé les fesses des siens plus d’une fois, comme ce soir de décembre 2017 où l’Espagnol dégoûte les attaquants d’Arsenal. En l’espace de 90 minutes nettement dominées par des Gunners qui affichent 75% de possession, 33 frappes dont 16 cadrées et un gros quart d’heure disputé à onze contre dix, le portier de United sort la bagatelle de 14 parades pour permettre à ses potes de braquer l’Emirates, 3-1.

👐 @D_DeGea made 14 saves against Arsenal, the joint-most by a goalkeeper in a single #PL match alongside Tim Krul & Vito Mannone#ARSMUN @ManUtd pic.twitter.com/GptDYx7cce — Premier League (@premierleague) December 2, 2017

Une performance hors-normes d’un gardien capable de véritables exploits sur sa ligne, au point de paraître parfois infranchissable comme face aux Londoniens. Dans ce sens aussi, les réseaux sociaux s’en donnent à coeur joie avec l’apparition d’un hashtag #ThingsDavidDeGeaCouldSave (Les choses que David De Gea pourraient sauver en VF) le transformant littéralement en super-héros.

Un futur à écrire

Pourtant, comme Superman avec la kryptonite, De Gea possède lui-aussi un point faible : son jeu au pied. De José Mourinho à Louis van Gaal en passant par Ole Gunnar Solskjær ou Ralf Rangnick, aucun entraîneur n’avait autant mis en lumière cette faiblesse qu’Erik Ten Hag, nouvel homme fort des Red Devils depuis l’été dernier et dont le projet de jeu nécessite un portier à l’aise dans les relances. Courant mai, le Néerlandais n’en fait pourtant pas cas au moment d’évoquer le futur de son gardien : « Nous voulons qu’il reste et il veut rester, donc je pense que nous nous retrouverons. » Moins de deux mois plus tard, l’Espagnol a bouclé ses valises et United s’apprête à sortir le chéquier pour aller débaucher André Onana. Preuve que certaines choses ont changé et que Manchester United a décidé qu’il était enfin temps de tourner une page, à laquelle David De Gea était associé malgré lui. Celle d’un glorieux passé qui a petit à petit laissé place à des années moins fastes, durant lesquelles le club aura tout de même rempli son armoire à trophées mais avec des coupes de second rang, bien loin des sommets que les Red Devils espèrent désormais retrouver.

