Pour ses adieux, David de Gea ouvre son cœur aux supporters de Manchester United

Larme de fin.

Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec Manchester United, David de Gea a fini par choisir les bons mots pour écrire une lettre d’adieu aux Red Devils, via Twitter : « À tous les supporters de Manchester United, je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l’amour que j’ai reçu au cours des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené ici, confie le portier ibérique de 32 ans, qui défendait les couleurs de MU depuis l’été 2011. J’ai été si fier à chaque fois que j’enfilais ce maillot. Diriger l’équipe et représenter cette institution, le plus grand club du monde, était un honneur que seuls quelques footballeurs chanceux sont en mesure de recevoir. Depuis mon arrivée ici, j’ai vécu une période inoubliable et couronnée de succès. Je ne pensais pas qu’en quittant Madrid quand j’étais jeune, nous réaliserions tout ça ensemble. Maintenant, c’est le bon moment pour relever un nouveau défi, pour me dépasser dans un nouvel environnement. Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m’a formé et ne me quittera jamais. »

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.

I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E

— David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023