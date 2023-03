Pronostic Real Betis Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United profite des contres face au Real Betis

Le Real Betis a certainement dit adieu aux quarts de finale de la Ligue Europa puisqu’il lui faudra réaliser un exploit pour renverser Manchester United. En effet, plutôt intéressant en 1re période à Old Trafford, le club andalou a coulé lors de la dernière partie de rencontre (score final 4-1). Avec ce handicap de 3 buts, les hommes de Pellegrini vont devoir prendre des risques pour combler leur retard. En Liga, le Betis joue les premiers rôles avec une 5e place au classement. Actuellement, les partenaires de Canales accusent 3 points de retard sur la Real Sociedad. Lors des deux dernières journées, la formation sévillane a affronté deux gros morceaux pour deux nuls face au Real Madrid (0-0) à domicile et sur la pelouse de Villarreal (1-1). Gravement blessé, Nabil Fekir va manquer la fin de saison et fera défaut à son équipe.

De son côté, Manchester United a connu dix derniers jours complétement fous. Victorieux de la Carabao Cup, les Red Devils ont ensuite connu un calvaire à Anfield en concédant une défaite sans précédent face à Liverpool (7-0). Marqué par ce revers, Man U a souhaité réagir lors de la réception du Betis en 8es de finale allers de la Ligue Europa. Portés par Rashford, en grande forme et encore buteur, les Red Devils ont fait un grand pas vers la qualification en quarts de finale avec un large succès (4-1). Sur la lancée de cette performance, United recevait une équipe de Southampton qui lutte pour son maintien en Premier League. La bande d’Erik ten Hag a vu Casemiro être expulsé en 1re période pour un geste dangereux. Finalement, les Mancuniens se sont contentés d’assurer le point du nul (0-0) qui leur permet de rester en 3e position. Lors de cette manche retour, United devrait bénéficier d’espaces contre un Betis obligé de prendre des risques, cela pourrait permettre à Man U de s’imposer, avec notamment Rashford qui visera un 6e but en 8 matchs de C3.

