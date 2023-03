Pronostic Manchester United Betis Seville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United relève la tête face au Betis Séville

Auteur d’une très bonne saison sous la houlette d’Erik ten Hag, Manchester United a vécu deux dernières semaines aux émotions diamétralement opposées. En effet, les Red Devils ont tout d’abord accroché leur ticket pour ces 8es de finale de la Ligue Europa en dominant le FC Barcelone (2-1) à Old Trafford. Ensuite, les Mancuniens ont mis fin à 6 saisons sans titre en remportant la Carabao Cup en dominant Newcastle en finale (2-0). Annoncé comme l’un des possibles candidats au titre, United se déplaçait le dimanche suivant sur la pelouse de Liverpool pour un derby très cher aux supporters. Surpris quelques minutes avant la pause, United a coulé en seconde période pour encaisser l’une des plus lourdes défaites de l’histoire de la PL entre deux formations de ce calibre (7-0). Humiliés, les Red Devils ont eu droit à une lourde séance d’entraînement lundi matin. Pour passer rapidement à autre chose, Man U serait inspiré de s’imposer contre le Betis Séville ce jeudi. Pour cela, Ten Hag devrait aligner une équipe compétitive avec Rashford, Fernandes, Antony et Casemiro. En revanche, Martial et Eriksen sont toujours sur le flanc.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Betis Séville s’est qualifié pour ces 8es de finale en remportant son groupe devant l’AS Roma. En forme, le club andalou est toujours en course pour la Ligue des champions, puisqu’il occupe la 5e place avec seulement 3 points de retard sur la Real Sociedad, 4e. Les hommes de Pelligrini sont sur une bonne dynamique de 4 journées sans la moindre défaite. Après avoir battu Almeria, Valladolid et Elche, le Betis a tenu en échec le Real Madrid le week-end dernier (0-0). Pour affronter Man U, le club sévillan déplore des absences importantes, puisque Fekir ou Canales sont forfaits pour ce match. Déterminé à se relever à la suite de son humiliation du week-end dernier et vainqueur de 17 de ses 18 derniers matchs à domicile, United devrait prendre le dessus sur le Betis Séville.

► Le pari « Victoire Man U » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Rashford buteur » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Manchester United – Betis Séville :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Manchester United Betis Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Agbonlahor défend Weghorst après son geste polémique à Anfield