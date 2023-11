L'Inter rattrape Benfica et accroche le nul

SL Benfica 3-3 Internazionale

Buts: João Mário (5e,13e,34e) pour Benfica / Arnautović (52e), Frattesi (58e) et A.Sánchez SP (72e) pour l’Inter.

Exclusion: António Silva (86e).

Ne jamais vendre la peau de l’Inter avant de l’avoir tuée.

Dans ce groupe D, le Benfica Lisbonne avait à cœur de stopper sa spirale cauchemardesque de quatre défaites en quatre matchs dans la poule contre la redoutable Inter, déjà qualifiée pour les huitièmes de C1. Dans les faits, les Águias ont démarré la rencontre en mode TGV. Grâce à qui ? À l’immense João Mário ! Passé par l’Inter entre 2016 et 2021, le milieu de 30 ans s’est carrément offert trois pions en trente-quatre minutes. D’abord, Mário a sorti le bleu de chauffe suite à une déviation de Casper Tengstedt (5e, 1-0), puis le doublé est arrivé après une perte de balle évitable de Kristjan Asllani à l’entrée de sa propre surface (13e, 2-0). Enfin, l’international portugais aux 56 sélections s’est retrouvé à la conclusion d’une action collective pour enfoncer le clou dans les six mètres (34e, 3-0).

Oui mais voilà, l’Inter s’est métamorphosée à la pause. Dès le retour des vestiaires, Marko Arnautović s’est retrouvé seul au second poteau pour réduire l’écart (52e, 3-1), puis David Frattesi a trouvé le chemin des filets à son tour d’une jolie reprise de volée (58e, 3-2). Sous pression pour conserver les trois points de la victoire, Benfica a subi les assauts adverses et Nicolás Otamendi a concédé un penalty suite à une intervention incontrôlée sur Marcus Thuram. D’un contre-pied maîtrisé, Alexis Sánchez a transformé le penalty pour l’égalisation (72e, 3-3). Dans les dernières minutes, les locaux se sont retrouvés en infériorité numérique suite à l’expulsion d’António Silva pour un tacle dangereux sur Nicolo Barella, puis le stratège lombard a obtenu la balle de match mais sa reprise a heurté le poteau (94e).

Ce match nul, cumulé à celui entre la Real Sociedad et Salzbourg, ne change rien aux derniers enjeux du groupe : l’Inter et la Real Sociedad se disputeront la première place à Milan, et Benfica devra l’emporter par trois buts d’écart à Salzbourg pour se qualifier en C3.

SL Benfica (4-2-3-1): Trubin – Morato, Otamendi, A.Silva, Aursnes – J.Neves, Florentino (Kökçü, 79e) – J.Mário, R.Silva, Di Maria (Araújo, 89e) – Tengstedt (Musa, 79e). Entraîneur: Roger Schmidt.

Internazionale (3-1-4-2): Audero – Acerbi, De Vrij (Dimarco, 77e), Bisseck – Asllani – Klaassen (Barella, 68e), Frattesi, C.Augusto, Darmian (Cuadrado, 68e) – Arnautović (M.Thuram, 79e), A.Sánchez (L.Martínez, 79e). Entraîneur: Simone Inzaghi.

