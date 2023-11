Pronostic Benfica Inter : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter enchaîne face à Benfica

Habitué à disputer la Ligue des Champions, le Benfica est passé au travers lors de cette campagne. En effet, la formation portugaise occupe la dernière place de ce groupe avec 0 point au compteur (4 matchs, 4 défaites) et est déjà éliminé dans la course aux 8es. Néanmoins, les partenaires d’Angel di Maria conservent une chance de se qualifier pour l’Europa League en accrochant la 3e place. Actuellement, le club portugais compte 3 points de retard sur Salzbourg. Lors de la dernière journée, le Benfica s’est incliné sur la pelouse de la Real Sociedad mais est parvenu à inscrire son 1er but de la compétition face aux espagnols. Sur la scène nationale, les hommes de Schmidt vont un peu mieux puisqu’ils partagent la tête du championnat portugais avec le Sporting. Sur une bonne dynamique, le Benfica a remporté ses 3 derniers matchs dont celui du week-end dernier en 16e de finale de la Coupe du Portugal face à Famalicao (2-0). Lors de cette rencontre, le coach avait aligné une équipe compétitive.

En face, l’Inter est certainement la formation italienne la plus régulière de ces 3 dernières saisons. L’an passé, les Nerazzurri ont même réussi à se hisser en finale de la Ligue des Champions où ils furent proches de renverser la bande à Guardiola. Sur sa lancée, la formation intériste a réalisé un solide début de parcours dans cette campagne de C1 puisqu’elle est déjà assurée de participer aux 8es de finale. Désormais, le club italien va lutter contre la Real Sociedad pour s’adjuger la 1ère place du groupe qui lui permettrait d’affronter un 2e de groupe. Lors de la dernière journée, l’Inter est allé s’imposer dans la douleur à Salzbourg (0-1) grâce à l’inévitable Lautaro Martinez, entrée en jeu. Le champion du monde argentin est l’homme fort de cette équipe et l’a prouvé une nouvelle fois le week-end dernier contre la Juventus en inscrivant le but de son équipe sur un service de Marcus Thuram. A la faveur de ce match nul, l’Inter a consolidé sa place en tête de la Serie A et semble destiné à devoir lutter contre la Vieille Dame pour remporter le Scudetto. En pleine forme, l’équipe italienne devrait nous faire une spéciale avec un court succès arraché au Portugal.

