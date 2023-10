Pronostic Inter Milan Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Inter Milan se reprend face au Benfica

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, l’Inter a débuté cette nouvelle saison avec ce nouveau statut. Lors de son premier match, l’équipe entrainée par Simone Inzaghi a été décevante en obtenant seulement le point du nul contre la Real Sociedad (1-1). Si le point du nul à l’extérieur est plutôt intéressant, la prestation fut loin d’être à la hauteur. Les Nerazzurri ont été obligés de s’en remettre à leur important capitaine Lautaro Martinez, et par les entrées de Dimarco et Thuram, étrangement remplaçants au coup d’envoi. Le champion du Monde argentin est en pleine forme comme il l’a démontré le week-end dernier. Sur le banc face à la Salernitana, Martinez est rentré à la 55e minute alors que le score était toujours de 0-0. La suite fut un festival du capitaine intériste avec un quadruplé inscrit en moins de 30 minutes. Grâce à ce succès, la formation intériste a rejoint le Milan AC en tête de la Serie A avec 18 points. De plus, les Nerazzurri se sont relancés après leur faux-pas face à Sassuolo (1-2). Avec un seul point en Ligue des Champions, le club intériste doit se reprendre lors de la réception du Benfica.

Champion du Portugal l’an passé, le Benfica espère rééditer cette performance cette saison. Vendredi, les Lisboètes ont réalisé une superbe opération en s’imposant contre Porto (1-0) en championnat par l’intermédiaire d’Angel di Maria, très important depuis son retour. Ce succès est déjà le second de la saison face aux hommes de Conceicao puisque le Benfica s’était déjà imposé en Super Coupe du Portugal. En championnat, les partenaires de Joao Mario ont quasiment réalisé un parcours parfait, ne s’inclinant que face à la surprenante équipe du Boavista, ce qui lui permet d’occuper la 2e place du classement avec un seul point de retard sur le Sporting. Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Benfica s’est fait surprendre par Salzbourg (0-2) dans un match marqué par la rapide expulsion d’Antonio Silva, qui sera donc absent à Giuseppe-Meazza. Suite à ce revers, le club portugais est déjà au dos au mur et serait inspiré de prendre au moins un point ce mardi. Mais devant son public, l’Inter porté par Lautaro Martinez (10 buts déjà en 8 matchs cette saison) devrait faire le nécessaire pour prendre le meilleur sur le Benfica.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

