Le Japon a vibré devant PSG-Reims

Les restaurants japonais vont-ils concurrencer McDonald’s concernant les droits TV ?

La Ligue 1 veut s’internationaliser pour conquérir le maximum de marchés. Après avoir perdu Lionel Messi, Neymar ou Alexis Sánchez et avant de voir Kylian Mbappé s’envoler à son tour, le championnat de France décide de capitaliser sur ses stars asiatiques pour charmer ce continent. Le 10 mars dernier, le Paris Saint-Germain de Lee Kang-in affrontait le Stade de Reims de Keito Nakamura et Junya Ito, et le match a tenu toutes ses promesses (2-2) avec un scénario et des boulettes typiques de la ligue des talents.

Dans un communiqué publié ce mardi, la LFP se félicite de la stratégie d’exportation effectuée en marge de cette rencontre. Pour la première fois de l’histoire du championnat, une « viewing party » a été mise en place au cœur de Tokyo afin de scruter l’entrée hésitante de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes et, surtout, « aller à la rencontre du public japonais », d’après l’instance. Diffusé à 13 heures en France, ce match a pu être apprécié à 21 heures de l’autre côté du globe.

Si Yunis Abdelhamid comptait signer au Japon, il peut abandonner l’idée après son erreur mise en lumière lors de cet événement.

