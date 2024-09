Les filles du Paris FC déroulent en Ligue des champions

Le Paris FC démarre en fanfare.

Pour leur entrée en lice dans les tours préliminaires de la Ligue des champions, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont offert un véritable festival offensif ce mercredi en Suède, écrasant le First Vienna 9-0. Portées par une équipe 100% tricolore, les Parisiennes ont fait parler la poudre face à des Autrichiennes novices à ce niveau.

Mathilde Bourdieu, qui avait connu une première partie d’année 2024 compliquée, a rapidement mis son équipe sur les bons rails avec un doublé en première période (5e, 40e). Julie Dufour, Gaëtane Thiney et Clara Mateo se sont aussi distinguées, orchestrant à merveille le jeu francilien, avec Mateo multipliant les passes décisives. À la reprise, le show bleu s’est poursuivi : Dufour s’est offert un doublé, Bourdieu a complété son triplé, et même les remplaçantes Kessya Bussy et Maëlle Garbino ont participé à la fête en marquant en fin de match.

🔚 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄 🔥 Nos Parisiennes généreuses, s’imposent 9-0 face au @FirstViennaFC et se dirigent vers la finale de ce premier tour préliminaire d’@UWCL ✨💙 🔵⚪️ #CertifiéParis #PFCFVFC pic.twitter.com/sw8aWCQIZY — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) September 4, 2024

Avec cette démonstration de force, le PFC envoie un message clair : la saison des exploits est loin d’être terminée. Les Parisiennes n’ont pas l’intention de s’arrêter là et devront confirmer leur forme samedi face au Sparta Prague ou à Linköping pour continuer l’aventure européenne. Un premier tour bien négocié qui promet une suite palpitante.

Le PFC épargné en Ligue des champions