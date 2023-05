Le Milan s'amuse face à la Samp

AC Milan 5-1 Sampdoria

Buts : Leão (9e), Giroud (24e, 29e, 68e) et Brahim Diaz (63e) pour les Rossoneri // Quagliarella (20e) pour les Blucerchiati

Et triplé de l’immortel Olivier !

Encore en gueule de bois après l’élimination en demi-finales de Ligue des champions face au cousin nerazzurro, le Milan est tout de même parvenu à corriger la Sampdoria devant ses fidèles tifosi. Victoire 5-1 de la bande d’Olivier Giroud qui revient provisoirement à une petite longueur de la Lazio, actuellement quatrième.

Face à des Blucerchiati déjà condamnés à la Serie B, les Milanais prennent rapidement le contrôle du cuir et multiplient les offensives. Et après un super travail, Brahim Diaz parvient à lancer Rafael Leão dans le dos de la défense. Le Portugais ne tremble pas et trouve le chemin des filets d’un plat du pied sécurité (1-0, 9e). Mais alors que les hommes de Pioli sont dans un fauteuil, ils se font sanctionner sur leur première occasion concédée. Zanoli s’amuse d’Hernández dans le couloir, puis de Quagliarella. Le doyen ne tremble pas et trompe Maignan (1-1, 20e). Une égalisation de courte durée. Quatre minutes plus tard, Brahim Diaz, encore lui, sert sur un plateau Giroud qui trompe Ravaglia d’une tête croisée (2-1, 24e). L’Isérois ne s’arrête pas là. Après une faute vilaine de Günter dans la surface sur Leão, le Milan obtient un penalty. Et le champion du monde 2018 s’en charge pour inscrire un doublé (3-1, 29e).

Très nettement supérieurs, les Rossoneri délivrent une partition face à une Sampdoria dans l’incapacité de rivaliser, le moral dans les chaussettes. Les offensives milanaises se multiplient face une lanterne rouge qui ne cesse de reculer. Et sur une passe de Leão dans le dos de la défense adverse, Tonali décale en une touche Brahim Diaz qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (4-1, 63e). Cinq minutes plus tard, Giroud se joue de Nuytinck pour inscrire son premier triplé de la saison (5-1, 68e). Les minutes défilent, le Milan joue à la baballe, attendant patiemment le coup de sifflet final. Succès en patron de la bande de Pioli qui aura donc les yeux rivés sur Naples (où l’Inter se déplace) et Udine (où la Lazio se déplace).

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández (Ballo-Touré, 82e), Tomori (Kjaer, 81e), Thiaw, Calabria – Tonali (Pobega, 81e), Krunić – Leão, Brahim Diaz (De Ketelaere, 70e), Junior Messias (Saelemaekers, 60e) – Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.

Sampdoria (3-4-2-1) : Ravaglia – Nuytinck (Amione, 69e) , Günter, Zanoli – Augello, Rincón (Paoletti, 82e), Winks, Léris – Đuričić (Ilkhan, 82e) – Quagliarella (Oikonomou, 69e), Gabbiadini (Lammers, 69e) . Entraîneur : Dejan Stanković.

Silvio Berlusconi a quitté l'hôpital