Fabio Quagliarella prend sa retraite

Cette fois, c’est la bonne.

Fabio Quagliarella a fait comprendre avec ses mots qu’il allait raccrocher les crampons à 40 ans. « Je suis forcé (d’arrêter). Je ne suis plus dans une condition physique acceptable pour pouvoir retrouver le terrain », a déclaré à Sky Sport Italia l’homme qui a joué dans sept clubs de Serie A différents dont la Juventus, le Torino et la Sampdoria. En hommage, la Vieille Dame a écrit dans un communiqué : « Un vrai champion, un vrai homme, un super talent. Fabio fait partie de ces joueurs qui restent dans votre cœur. Pour ses buts, qui ont toujours oscillé entre le “beau” et l’“impossible”, pour l’engagement qu’il a mis dans tous les maillots qu’il a portés. […] Fabio prend sa retraite, et le football est un peu plus pauvre : merci pour tout, champion, et bonne chance pour ton avenir ! »

Gol pazzeschi e poi tanti trofei indimenticabili vinti insieme 🏆 In bocca al lupo per il tuo futuro, Fabio! ❤️ Il tuo ricordo preferito di Quagliarella in ⚪️⚫️? ✍️⤵️ 🔗https://t.co/h6G01iH5m2 pic.twitter.com/3PevqU2xgW — JuventusFC (@juventusfc) November 19, 2023

Depuis son départ de la Sampdoria en juin dernier, l’avant-centre italien était sans club. Sélectionnée à 28 reprises avec la Squadra Azzurra, cette légende des Blucerchiati aura marqué son époque en remportant trois Scudetto et en inscrivant 238 buts en 717 matchs toutes compétitions confondues. L’international italien était réputé pour ses Eurogol, des buts aussi improbables que magnifiques, qui ont illuminé la Serie A.

Foutue poussière dans l’œil.