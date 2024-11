Gianluigi Donnarumma explique comment venir en France l’a fait grandir

Encore plus grand, Gigio ?

Débarqué au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a grandi depuis ce choix de quitter l’Italie pour continuer à progresser. « Buffon a dit qu’il fallait changer la mentalité des joueurs italiens et aller plus souvent à l’étranger ? D’après mon expérience, aller jouer à l’étranger change un peu la mentalité, a-t-il affirmé ce samedi, à la veille de défier l’équipe de France dans le stade qui l’a vu faire ses premiers pas, San Siro. Tout est différent, que ce soit sur le terrain ou en dehors. En Italie, on prépare davantage de tactiques, alors qu’à l’étranger, on joue de façon plus ouverte. On sort alors de sa zone de confort et cela nous fait grandir beaucoup plus vite. »

« Mbappé ? Son absence sera importante »

Le dernier rempart de la Nazionale a également évoqué cette rencontre à venir face aux Bleus, dont il connaît bien la plupart des attaquants. « Ce sera une équipe agressive, qui voudra se rattraper après le dernier match malgré les joueurs absents. Il va falloir souffrir, je connais leurs attaquants. Barcola, Kolo Muani, mais aussi Zaïre-Emery, ils peuvent tous nous créer des problèmes, a-t-il pronostiqué. Mbappé ? Ce sera une absence importante, il aurait pu nous mettre en danger mais il y a d’autres joueurs comme Barcola, ils ont beaucoup de qualité et un talent incroyable. Barcola est un grand talent. »

Attention, les Bleus ont aussi quelques grands gaillards capables de venir régner dans les airs sur coups de pieds arrêtés.

