En pleine Coupe du monde 2006, Cesc Fàbregas s’est retrouvé au commissariat

Il y a prescription.

Battue en huitièmes de finale par l’équipe de France de Franck Ribéry et Zinédine Zidane, l’Espagne a vécu une Coupe du monde 2006 en demi-teinte. La compétition a été marquée par un fait divers qui aurait pu tourner au drame. Après l’entrée en lice réussie face à l’Ukraine (4-0), certains joueurs se ruent dans un restaurant japonais à bord d’une « grosse Range Rover », dixit Cesc Fàbregas, 19 ans à l’époque. « En descendant, je n’ai pas vraiment regardé, j’ai ouvert ma portière et il y avait un cycliste qui arrivait vite. Il a heurté la portière et il a volé. Je ne savais pas quoi faire. J’ai vu le cycliste sur le sol, inconscient et en sang. Heureusement qu’il avait un casque. Tout le monde s’inquiétait », s’est-il confessé dans le podcast The Rest is Football.

Lorsque la police allemande demande qui est le coupable, le gamin pointe son aîné Carles Puyol du doigt. « C’était un peu stupide, j’étais jeune. Il voulait me tuer », raconte l’actuel entraîneur de Côme. Après plus de trois heures au commissariat et une amende à régler, le milieu de terrain reprend un coup de chaud le lendemain matin : « À 8 heures, on a frappé à la porte, c’était Luis Aragonés. J’ai paniqué. Il m’a dit : “Tu sais, le cycliste était ivre, ce sont des choses qui arrivent. Si je te disais ce que je fais dans mon passé, tu ne t’inquiéterais pas du tout.” Dieu merci, le cycliste s’en est sorti. »

Ouf !

Fabián Ruiz, le totem d’immunité de l’Espagne