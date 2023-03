Richard Dunne revient sur la main d'Henry face à l'Irlande en 2009

Toujours pas digéré.

Richard Dunne, ancien international irlandais titulaire le soir du 18 novembre 2009, est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur ce fameux match. Et quatorze ans après, plus que la main, c’est l’attitude d’Henry dont se souvient l’ancien défenseur de Manchester City : « Il éprouvait des remords et il m’a confié avoir touché le ballon avec la main. J’ai pensé alors : « Mais pourquoi tu me le dis ? Tu n’aurais pas pu le dire à l’arbitre quelques minutes plus tôt ? » C’était un moment difficile pour moi car j’étais abattu à cause de notre élimination et son aveu m’a plombé encore plus. » Des confessions qui continuent de hanter Richard Dunne, qui tient à excuser le geste et la non-dénonciation du numéro 12 tricolore à l’arbitre : « Je ne serais pas allé voir l’arbitre. Nous, en tant que joueurs, on essaie de gagner des matchs, en profitant parfois de chaque opportunité qui se présente pour y parvenir. Sur cette action, c’est l’arbitre qui est en faute : il n’a pas vu une main qui était pourtant évidente. »

Il fustige cependant l’attitude de Thierry Henry à l’issue du match lorsqu’il a tenté de venir le consoler : « Ce qu’a fait Henry à ce moment-là, c’était un peu de la mise en scène. Une manière de montrer qu’il est un type sympa et qu’il tient à présenter ses excuses… C’était de la foutaise. À sa place, je n’aurais jamais fait ça. » Et laisse éclater sa colère quant au parcours des Bleus lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud : « On avait un super groupe, et je suis persuadé qu’on aurait pu faire un beau parcours lors de ce Mondial. Quand tu te qualifies pour une Coupe du monde, le minimum que tu dois faire, c’est de respecter cette compétition. »

La rencontre de ce 27 mars sera peut-être l’occasion pour les Irlandais de se venger définitivement de cette injustice.

