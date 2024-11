Dayot Upamecano a « toujours aimé la concurrence »

Plus on est de fous, plus on rit.

Présent en conférence de presse en amont de la rencontre de Ligue des nations face à Israël ce jeudi au Stade de France (20h45), le défenseur de l’équipe de France Dayot Upamecano a pris le temps de répondre aux questions des journalistes, notamment celles concernant la concurrence féroce au poste de défenseur central. Loin d’être impressionné, le joueur de 26 ans s’est montré confiant, affirmant « adorer la concurrence depuis petit » et soulignant son « départ pour Salzbourg dès l’âge de 16 ans » pour se confronter aux meilleurs.

Un leader de terrain

Absent du dernier rassemblement des Bleus pour cause de blessure, le joueur du Bayern Munich devra faire face à la concurrence dans la charnière d’Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, William Saliba voire d’un Jules Koundé dont il a lui-même loué la « grande forme actuelle ». « Plus leader de terrain que de vestiaire » selon ses termes, en réponse à une question sur un éventuel capitanat, Dayot Upamecano espère bien donner de la voix sur le terrain jeudi, réaffirmant ne pas avoir peur de la concurrence interne dans les rangs des Bleus.

Rien à craindre pour Upamecano fear.

