Abardonado : « Il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs »

Un Pancho taillé sur mesure.

Propulsé entraîneur par intérim de l’Olympique de Marseille après le départ précipité de Marcelino, mercredi, Pancho Abardonado a connu une première que personne n’oubliera de sitôt, sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Au terme d’un match fou, son OM a accroché l’Ajax (3-3), après avoir été mené deux fois. « Je suis fier, mais je reste un petit peu sur ma faim. On aurait pu aller chercher la victoire. Bon, ils auraient aussi pu continuer à mener au score… », a souligné l’ancien défenseur de l’OM. « Il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs. On sait qu’on peut frapper à tout moment, c’était un match fou. »

Mais le scénario débridé n’a pas empêché l’OM d’afficher une sérénité qui n’a pas surpris Abardonado : « J’ai senti beaucoup d’envie, beaucoup de détermination quand je parlais aux joueurs. On a senti une sérénité des joueurs, je n’étais pas inquiet, même sur le second but. Ils ont eu le bon comportement, la bonne réaction. Il faut être fier d’eux. » L’intérimaire a également expliqué son choix de revenir à un 4-3-3, en relançant Azzedine Ounahi et Amine Harit : « On avait des soucis dans la conservation, quand on a des joueurs comme Amine ou Ounahi, il faut en profiter. […] Je leur ai dit de ne pas reculer, de défendre en avançant, de jouer tous les coups à fond. J’aime ce football-là. » Mais surtout, Pancho aime l’OM, et reste à la disposition du club : « Si demain le président me demande de repartir avec la réserve, j’irai sans problème. »

Soyez prévenu : cet hiver, la mode sera le Poncho.

L'OM s'accroche à Amsterdam