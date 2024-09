Tu sais que tu as adoré Griezmann en équipe de France quand...

Plus de dix ans après ses débuts avec l'équipe de France, Antoine Griezmann fait ses adieux aux Bleus. Si tu ne sais pas s'il faut honorer son départ avec un serre-tête, une teinture rose ou un coup de tondeuse, tu sais aussi que tu es déjà nostalgique du numéro 7.

La rédaction de So Foot le Lundi 30 Septembre à 12:46 Article modifié le Lundi 30 Septembre à 12:46

… tu es Olivier Giroud.

… tu aimes bien Jon Snow, Luke Skywalker et Jack Shephard. Super original, bravo !

… tu as découvert Fortnite grâce à lui.

… le matin, tu ne bois plus de café mais du maté.

… tu reproduit encore sa célébration face à l’Irlande à l’Euro 2016.

… tu ne célèbres pas contre l’Uruguay.

… tu n’avais pas d’autre inspiration que « Antoine Griezmann, penalty, on est enseeeemble hé ».

… tu penses aux horribles coups francs de Mbappé à venir.

… tu es un gros footix qui regarde du foot tous les deux ans quand la France joue « la Coupe de l’Euro ».

… tu n’es pas Allemand.

… tu joues en manches longues. C’est qui ce David Beckham ?

… ton maillot Griezmann est floqué avec un numéro 11. Comme le premier qu’il a porté avec les Bleus.

… tu n’as plus honte d’avoir une coupe de merde.

… mais tu sais que c’est avec les cheveux courts que tu es le meilleur.

… tu sais que le cholismo n’est pas mort.

… tu es Guillaume Bigot, le vidéaste de la FFF.

<iframe loading="lazy" title="Équipe de France : Best Of Antoine Griezmann I FFF 2017" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xGi-DsgaB1g?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

… tu es journaliste chez GQ.

… tu fais toujours des blackfaces en 2024. Et il faut arrêter ça très vite.

… comme les blagues avec Ousmane Dembélé.

… tu as voté Mâcon au second tour.

… tu sais désormais que la Real Sociedad se trouve à San Sebastián.

… tu dis l’Atlético DE Madrid.

… tu détestes le Barça DE Barcelone.

… tu es Didier Deschamps entre 2014 et 2022.

… tu sais prendre ton pied, mais surtout le gauche.

… tu as pas non plus eu droit au brassard dans ton équipe.

… tu as appelé ton chat Grizou, pas seulement parce qu’il est gris.

Grizou à la sortie du tunnel.

… tu es le chauffeur de taxi qui s’est fait une course à trois chiffres pour un Le Havre-Paris en pleine nuit.

… tu étais une ado avec un pic d’hormones à l’été 2016.

… tu étais un ado avec un pic d’hormones à l’été 2016.

… tu as arrêté de lever tes ballons depuis 18 mois.

… comme ton chouchou, tu passes tes nuits devant Football Manager, la NBA et le foot US.

… entre août 2017 et novembre 2023, tu n’as pas raté un seul jour de boulot. C’est fort.

… entre août 2017 et novembre 2023, tu as été 84 fois au boulot. C’est peu.

… tu as aussi vécu ton meilleur été à Paris lors de ces Jeux olympiques.

… tu trouves que le jeu de l’équipe de France est « chiant à regarder ».

… et il le sera certainement plus encore à partir de ce jour.

Deschamps réagit à la retraite internationale de son « chouchou » Antoine Griezmann