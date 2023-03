Lyon et Nantes remettent leur combat à plus tard

Olympique lyonnais 1-1 FC Nantes

Buts : Lacazette (24e) pour l’OL // Lukeba (C.S.C., 2e) pour le FCN

C’était un apéritif avant la demi-finale de Coupe de France et l’on peut dire que le suspense reste entier : Lyon et Nantes, deux équipes du ventre mou pourtant séparées de onze points au classement, n’ont pas réussi à se départager ce vendredi soir dans la capitale des Gaules (1-1), la faute à deux portiers solides et un enjeu qui n’excitait pas grand monde. On n’était pas si loin d’assister à une bonne partie, mais la dernière demi-heure a globalement tout gâché. Rendez-vous dans trois semaines, donc, avec l’obligation de trouver un vainqueur.

Les deux minutes du peuple

C’est parfois simple, le football : Maxence Caqueret agressé par un gros tacle d’Andrei Girotto dans le rond central, Mostafa Mohamed parti dans un boulevard pour buter sur Rémy Riou et provoquer un ricochet sur Castello Lukeba, et les visiteurs ont lancé les débats une minute 20 seulement après le coup d’envoi, comme si le concept du but en clair était encore d’actualité (0-1, 2e). Confisquant totalement la gonfle pour se venger de cet affront, l’OL – équipe décidément à réaction – s’est mis à jouer au ballon, pour de vrai. Et, la tête dans le guidon après un bon mouvement orchestré par Corentin Tolisso (18e), Alexandre Lacazette a rapidement réglé la mire : juste après une nouvelle démonstration collective et un coup de chaud par le pétillant Saël Kumbedi (23e), le capitaine lyonnais a mis au tapis l’ogre Nicolas Pallois, sur un ballon venu d’en haut, et aligné Alban Lafont de près (1-1, 24e). En réponse, sur un coup franc de Florent Mollet, Mohamed a obligé Riou à une nouvelle parade, sans que Lukeba ne vienne conclure cette fois-ci (35e).

150 – Auteur de son 150e but avec l'OL, Alexandre Lacazette est désormais le 2e meilleur buteur de l'histoire de Lyon toutes compétitions confondues, derrière Fleury Di Nallo (222), dépassant Bernard Lacombe (149). Général. #OLFCN pic.twitter.com/CEFhxWZLWZ — OptaJean (@OptaJean) March 17, 2023

Juste avant la pause, encore trouvé par Tolisso, le Général a raté le doublé en frappant sur le portier nantais, puis dans le petit filet (45e+1). Une fois le changement de côté effectué, Riou a réussi une sortie kamikaze devant Guessand (50e), et Lafont s’est montré tout aussi solide face à Caqueret (53e). Sur une action de folie de Mollet, Mohamed n’a pas été loin de faire parler la poudre pour de bon (55e). L’entrée de Sa Majesté Rayan Cherki avant l’heure de jeu a permis aux Rhodaniens de reprendre leur conquête, mais celle-ci n’a pas porté ses fruits. Et les seules fois où le Parc OL s’est réellement égosillé par la suite, ce fut pour conspuer Moussa Dembélé et surtout Houssem Aouar, à qui on a réservé une Marseillaise en guise de réaction à son choix de rejoindre la sélection algérienne. L’Olympique lyonnais est décidément unique. Et il est toujours dixième de Ligue 1.

OL (4-3-3) : Riou – Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Lepenant (Aouar, 74e), Tolisso (T. Mendes, 74e), Caqueret (Cherki, 58e) – Barcola, Lacazette (c) (Dembélé, 65e), A. Sarr (Jeffinho, 58e). Entraîneur : Laurent Blanc.

FCN (4-2-3-1) : Lafont (c) – J. Victor, Castelletto, Pallois, Centonze (Hadjam, 36e) – Sissoko (Moutoussamy, 67e), Girotto – Guessand (Corchia, 84e), Mollet, Simon (Blas, 68e) – Mohamed (Delort, 68e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

