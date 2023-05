La Juventus rattrape Séville par miracle

Juventus 1-1 Séville

Buts : Gatti (90+7e) pour la Veille Dame // En-Nesyri (26e) pour les Sévillans

Pour sa première demi-finale européenne en six ans, la Juventus a miraculeusement arraché l’égalisation dans son antre lors de cet acte I face à une séduisante équipe de Séville (1-1). Dominés dans tous les secteurs du jeu, les Bianconeri ont pu compter sur les entrants pour relever la tête et garder l’espoir de rallier Budapest le 31 mai prochain.

En-Nesyri, le redoutable

Après un premier quart d’heure fermé, la rencontre s’est progressivement débridée. À la réception d’un centre d’Ivan Rakitić, Lucas Ocampos a placé une première tête, dans les bras de Wojciech Szczęsny (17e). Dans la foulée, c’est à Yassine Bounou de s’employer : servi sur un plateau par Filip Kostić, Dušan Vlahović a en effet cru délivrer les Bianconeri, mais le portier marocain s’est offert une superbe sortie dans les pieds de l’international serbe, incapable de cadrer (19e). Une secousse n’empêchant pas les Sévillans de prendre les devants. Parfaitement lancé en profondeur par Oliver Torres, Ocampos trouve ainsi Youssef En-Nesyri, ajustant Szczęsny à contre-pied (0-1, 26e). Le seizième but depuis janvier pour l’international marocain. Un pion venu mettre un gros coup sur la tête des hommes de Massimiliano Allegri, sans réaction. Les Andalous vont même passer tout près du break, suite à un missile de Rakitić à l’extérieur de la surface, claqué par Szczęsny (40e). Avant la pause, l’intenable En-Nesyri, loin d’être rassasié, a, de son côté, manqué le doublé en dévissant sa tentative du gauche (45e+3).

Place aux entrants

En jouant avec ses armes – soit une grosse dose intensité et de mauvais coups distillés – la Juventus s’est finalement remise à l’endroit au retour des vestiaires, portée par les entrées de Samuel Iling-Junior, Arkadiusz Milik et Paul Pogba. L’espoir anglais, justement, a déclenché une lourde frappe aux vingt mètres, sans toutefois tromper la vigilance de Bounou (63e). Et dans un Juventus Stadium apathique, les Andalous ont tranquillement géré leur avance, même si une faute de Loïc Badé, à quelques centimètres de sa surface, aurait pu tout relancer sans la maladresse de Juan Cuadrado et son coup franc totalement manqué (83e). Mais alors que la victoire de Séville semblait logiquement se profiler, les Bianconeri arrachent le but salvateur dans le temps additionnel. Sur le dernier corner de la partie, Paul Pogba, oublié au second poteau, évite en effet que le ballon ne sorte en le remettant de la tête vers le second poteau, bien suivi par Federico Gatti pour claquer sa meilleure caboche (1-1, 90+7e). Si ce match nul a le goût d’une victoire, la Juventus aura fort à faire jeudi prochain à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán pour se hisser jusqu’en finale.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny -, Danilo, Bonucci (Gatti, 61e), Sandro- Cuadrado – Miretti (Chiesa, 46e), Locatelli, Rabiot, Kostic (Iling-Junior, 46e) – Di Maria, Vlahović (Milik, 61e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Séville (4-2-3-1) : Bounou – Navas, Gudelj, Badé, Acuña – Fernando, Rakitić, Torres (Gomez, 74e), Ocampos (Montiel, 34e), Bryan (Lamela, 82e) – En-Nesyri. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

En-Nesyri, la cure de jouvence marocaine