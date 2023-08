Wojciech Szczęsny ne veut pas entendre parler de l’Arabie saoudite

Après son festival lors du Mondial 2022, il n’est peut-être pas le bienvenu.

Quelques mois après avoir écœuré les attaquants saoudiens, Wojciech Szczęsny aurait été pistés par des clubs du royaume, en quête de gardiens au cours de leur recrutement XXL. Dans un entretien accordé à TVP Sport, média de son pays, le portier polonais balaie tout ça d’un revers de main : « Des offres de l’Arabie saoudite ? J’ai déjà gagné beaucoup d’argent dans ma vie. » Pas aussi gourmand que Neymar, il dit préférer les « défis amusants » plutôt que ceux onéreux.

À quelques jours du premier match de la Juventus en Serie A cette saison, prévu ce dimanche face à l’Udinese, il ne pense qu’à la Vieille Dame. « J’ai lu très peu de choses sur moi, mais il n’y a pas de sujet et il est difficile pour une rumeur d’avoir une quelconque influence sur moi. Je sais que je suis et serai un joueur de la Juventus, à moins qu’ils ne veuillent plus de moi. Je suis attaché à ce club et je respecte ses décisions. Ils veulent que je sois là pour défendre le but de la Juventus », explique le gardien turinois.

Même s’il aura peut-être bientôt plus de chances de disputer la Ligue des Champions avec un club saoudien que dans les rangs de la Juventus.