Séville de nouveau en finale de Ligue Europa

Séville 2-1 Juventus

Buts : Suso (71e) et Lamela (95e) pour les Blanquirrojos // Vlahović (65e) pour les Bianconeri

Expulsion : Acuña (114e)

Une semaine après avoir arraché miraculeusement le match nul, la Juventus a subi la loi de Séville ce jeudi soir, lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa. Une rencontre spectaculaire qui s’est conclue en prolongation (2-1). Malgré un grand Szczęsny, les Andalous ont signé une dix-neuvième victoire consécutive dans leur antre en C3, et retrouveront la Roma en finale à Budapest le 31 mai prochain.

Szczęsny infranchissable, Bounou sauvé par son poteau

Galvanisés par l’ambiance incandescente du stade Ramón Sánchez-Pizjuán, les Sévillans ont parfaitement commencé leur demi-finale retour en imposant une forte pression. Si la Juventus n’a pas existé pendant le premier quart d’heure, ce sont bien les hommes de Massimiliano Allegri qui vont se procurer la première grosse occasion : sur un corner brossé par Nicolò Fagioli, Federico Gatti, héros du match aller, a claqué sa tête, mais Yassine Bounou a réalisé une parade décisive (15e). Séville ne va pas tarder à répondre à ce premier coup de chaud. Servi par Jesús Navas, Lucas Ocampos est passé tout près de faire trembler les filets d’un coup de casque. C’était compter sans l’immense Szczęsny qui a stoppé in extremis sa tentative sur la ligne (24e). Le match s’emballe, et au terme d’une superbe contre-attaque de la Vieille Dame, Ángel Di María ne cadre pas son lob devant Bounou (27e), avant que Moïse Kean ne trouve le poteau sur une frappe croisée (33e). Si Adrien Rabiot a pensé délivrer la Juventus avant que l’arbitre de la rencontre ne signale un hors-jeu (42e) et que Séville aurait pu bénéficier d’un pénalty à la suite d’une énorme faute de Juan Cuadrado sur Óliver Torres dans la surface, aucun but n’est inscrit au terme de ce premier acte intense.

Coachings gagnants

Pourtant étouffée dès le début de seconde période par les Blanquirrojos, la Juve va de nouveau se montrer dangereuse : à la suite d’une longue passe de Danilo et d’une remise intelligente de Kean, Rabiot manque de peu les filets d’un tir rasant (56e). Mais ce n’est que partie remise. Après une énième occasion de Rabiot, cette fois de la tête, et un loupé de Badé, Dušan Vlahović, entré une minute auparavant, libère (enfin) les Turinois grâce à un piqué astucieux (0-1, 65e). Pas suffisant pour empêcher Séville de relever la tête. À peine cinq minutes plus tard, l’entrant Suso fusille en effet le pauvre Szczesny (1-1, 71e). Et si le gardien polonais fait son maximum en sortant une parade monstrueuse sur une caboche de Youssef En-Nesyri (90e), il ne peut en faire de même face à Érik Lamela, également entré en seconde période, et trop à l’aise pour propulser le centre de Bryan Gil au fond des filets (2-1, 95e). Federico Chiesa aura la balle de l’égalisation au bout du pied mais, pourtant seul au second poteau, voit sa frappe terminer sa course dans les tribunes (110e). Malgré l’exclusion de Marcos Acuña pour un deuxième carton jaune, Séville a donc tenu le choc et disputera sa septième finale de Ligue Europa.

Séville (4-2-3-1) : Bounou – Navas (Gomez, 106e), Badé, Gudelj – Acuna – Fernando, Rakitic – Ocampos (Lamela. 70e), Torres (Suso, 61e –> Rekik 117e ), Bryan (Montiel, 99e) – En-Nesyri. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Juventus (3-5-1-1) : Szczęsny – Cuadrado (Milik, 106e), Danilo, Bremer, Gatti, Iling-Junior (Kostic, 85e) – Fagioli (Paredes, 39e), Locatelli (Miretti, 85e), Rabiot – Di Maria (Chiesa ,63e) – Kean (Vlahovic, 63e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

