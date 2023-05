Pronostic FC Séville Juventus : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

La Juventus ne lâche rien face au FC Séville

Le FC Séville vit une véritable romance avec la Ligue Europa et n’est plus qu’à deux rencontres de pouvoir ajouter une nouvelle ligne à cette incroyable histoire. En ballottage favorable après le nul obtenu en Italie (1-1), le club andalou compte sur le soutien de son public pour décrocher son ticket pour la finale. À la suite du résultat de l’aller, les Sévillans devaient avoir un goût d’inachevé, car ils se sont fait rejoindre sur le gong par la Vieille Dame (1-1). Mal en point cette saison, le FC Séville a parfaitement redressé la barre depuis l’arrivée de Mendilibar qui a redonné de la confiance à cette formation. En effet, le club andalou est passé de la lutte contre la relégation à la 10e place. Avec 13 points d’avance sur le 1er relégable, le club sévillan est assuré de rester dans l’élite et peut désormais se focaliser sur la Ligue Europa. Au tour précédent en Ligue Europa, le FC Séville avait marqué les esprits en dominant Manchester United (3-0). Pour réussir à décrocher sa place en finale, Séville compte sur Rakitic, Navas, Montiel, Acuna ou sur le buteur En Nesyri.

En face, la Juventus est toujours dans l’incertitude concernant sa situation en championnat. Sous le coup d’une sanction, la Vieille Dame devrait savoir dans les semaines à venir si les 15 points de pénalité, voire plus, vont être appliqués. Actuellement, le club piémontais est en 2e position de Serie A avec 8 points d’avance sur le 5e. Quasiment assuré sportivement de sa place en C1 pour la saison prochaine, le club turinois attend désormais le verdict des juges. Le week-end dernier, les Bianconeri se sont défaits de Crémonese en championnat (2-0) dans un match marqué par la titularisation de Paul Pogba. Malheureusement pour le Français, il a subi une rechute et manquera ce déplacement à Séville. Le champion du monde avait réalisé des entrées intéressantes lors des dernières rencontres et avait été décisif lors de l’égalisation turinoise à l’aller face au FC Séville (1-1). Sans Pogba, la Juve conserve fière allure avec Di Maria, Rabiot, Locatelli, mais également les buteurs Vlahovic et Milik qui se partagent la place de numéro 9. Depuis l’entame de cette Ligue Europa, la Vieille Dame a réalisé de très bonnes prestations à l’extérieur avec des succès à Nantes, Fribourg ou un nul au Sporting. Face à une équipe sévillane souvent en réussite en Ligue Europa, la Juve semble avoir les armes pour contrecarrer les plans espagnols.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

