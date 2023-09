Inter-Milan : un derby milanais, jusqu’au bout du sifflet

Quatre mois après leur dernière confrontation en demi-finales de Ligue des champions, l’Inter et le Milan se retrouvent, pour un match s’annonçant frénétique. Et pas seulement parce qu’avec trois victoires en trois rencontres, les Rossoneri et les Nerazzurri avancent seuls en tête de la Serie A. En effet, un homme revient de manière récurrente dans les discussions : Simone Sozza. Pour son 34e match de Serie A avec un sifflet au bec, l’arbitre sera sous le feu des projecteurs en raison de son lieu de naissance : Milan. Le trentenaire va donc entrer dans l’histoire en devenant le premier Milanais à arbitrer le derby de sa contrée. Une histoire qui rappelle forcément celle de Paolo Casarin, en mars 1977, qui était au sifflet d’un Inter-Milan. Mais si ce dernier était bien enregistré à la section des arbitres de Milan et y vivait, il était en revanche natif de Venise. L’inverse donc de Simone Sozza qui, lui, exerce sa fonction depuis trois ans en Serie A à la section de Seregno. Mais c’est tout comme, puisque Seregno se trouve seulement à 25 kilomètres du chef-lieu lombard.

Mettre fin aux barrières territoriales, tel est le cheval de bataille de la Fédé italienne (FIGC) et de la Commission nationale des arbitres (AIA). Le mois dernier, les deux organisations ont donc décidé de supprimer ces restrictions territoriales. Désormais, un arbitre romain peut arbitrer la Roma ou la Lazio. Et c’est justement ce qui est arrivé le 22 août dernier, puisque Daniele Doveri était au sifflet du match entre le Hellas et la Roma (2-1). Un choix contesté, notamment par les Véronais, puisque Doveri est originaire de la capitale, mais surtout, a également sa licence auprès de la section romaine. « Je suis honoré d’être au sifflet de cette rencontre. C’est surtout un pas en avant, permettant de reconnaître notre professionnalisme, nous les arbitres, et que la question territoriale est abjecte », avait ainsi réagi le principal concerné.

« Le contexte du match peut prendre le dessus sur lui »

Pour ce Milan-Inter en revanche, c’est quelque peu différent puisque Sozza n’exerce pas, comme évoqué, sous la tutelle de la section des arbitres de Milan. Une petite subtilité qui lui a notamment permis, lors des dernières saisons, d’arbitrer les Rossoneri (2 matchs, 2 victoires pour le Milan) et les Nerazzurri (4 matchs, autant de victoires). Et justement, celui qui officie depuis ses 17 piges a fait face à quelques contestations lors de deux rencontres de l’Inter. La première en avril 2022 lorsque les Interistes ont reçu la Roma (3-1). « Un Milanais qui arbitre l’Inter, autant donner directement le sifflet à Moratti », s’était indigné la Curva Sud romaine. Rebelote en janvier dernier, lors d’un Inter-Napoli (1-0), qui sera par ailleurs la première défaite de la saison des futurs champions d’Italie. Un choix alors contesté par Luciano Spalletti : « Je ne suis pas complotiste, mais la crédibilité doit être capitale dans le choix des arbitres, surtout dans un match comme celui-ci. La fédération doit travailler avec une grande attention pour ne pas alimenter les doutes. » Deux matchs durant lesquels Simone Sozza s’est montré irréprochable, prouvant au passage qu’il fait partie des futurs grands arbitres transalpins.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : L'Inter renverse la Lazio et permet à Naples de se rapprocher du titre" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TuBxLUhZd_s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Néanmoins, pour ce Milan-Inter, le contexte est différent. Pour un homme qui a grandi au pied du Duomo, la mission s’annonce délicate. « Honnêtement, il n’y aura pas de favoritisme, on parle d’un top arbitre italien qui a fait ses preuves. Le problème n’est pas de savoir s’il va favoriser le Milan ou l’Inter, mais j’ai surtout peur que le contexte prenne le dessus sur lui. La pression est immense, il sera scruté de très près, et ça peut le déstabiliser », juge Francesco, supporter rossonero et abonné en Curva Sud. Même vision côté Inter : « Il n’aura presque pas le droit à l’erreur, c’est terrible. Si c’était un autre arbitre qui se trompe, on dirait simplement : “arbitre de merde”, mais forcément, là, nous ou bien les Rossoneri, on va penser qu’il a des affinités envers notre rival », argumente Gabriele, pour qui « mettre un arbitre originaire de Milan dans un derby n’est pas une décision réfléchie ». Supporters milanais et interistes, rassurez-vous, vous ne trouverez pas d’archives de Simone avec un maillot rossonero ou nerazzurro. Éviter une baston entre Lautaro et Theo Hernández, c’est surtout ça, le défi qui attend Sozza.

