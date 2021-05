« Ma définition d’une semaine ? C'est le laps de temps entre deux matchs de Sochaux »

#2: Julien

« J’ai grandi à 20 kilomètres du stade Bonal. Quand j’étais petit, mes parents m’emmenaient au stade et mon grand-père habitait à cinq minutes du centre de formation. Je regardais les grilles du château et je rêvais de jouer un jour pour le FCSM. Je n’ai jamais trop compris les potes de mon âge qui supportaient l’OM ou le PSG, et qui n’allaient jamais au stade. Quand j’avais cinq ou six ans et que j'allais à Bonal, je ressentais cette passion, ce truc qui est très fort et assez indescriptible, la ferveur. En 2003, on joue la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Metz et mon père devient fou pendant le match :. On va en finale et on joue l’AS Monaco de Giuly, Rothen, celle qui est allée en finale de la Ligue des champions contre Porto. Moi je suis gamin, on va dans le bus jusqu’à Paris avec les supporters, je chante comme un fou. C’est un coup d’épée au plus profond de mon cœur parce qu’on prend 4-1 et il n’y a vraiment eu aucun suspense.Aujourd’hui on joue en Ligue 2, c’est l’enfer, ça dégage devant, il n’y a pas de fond de jeu, c’est une catastrophe. Et pourtant il y a toujours un petit truc, rien que d’aller au stade en fait, ça me ressource. Cette année par exemple, on a gagné 3-2 contre Chambly, c’était trop bien ! Le fait d’être au stade pour moi, c’est la sensation la plus forte. À chaque fois que Sochaux joue et que je suis sur scène, ça me fait quand même un peu chier. Je regarde le match jusqu’au dernier moment avant de monter sur scène et je demande le résultat à mon équipe technique pendant le concert.Je me souviens d’un match, on gagnait contre Lens 3-0 il y a deux ans et on jouait au festival "La Fête du Bruit" à Landerneau. Je monte sur scène, je suis assez serein, et je demande à mon manager :Et pendant tout le concert, il ne me fait pas signe du tout. Et je me disais. En sortant de scène je lui dit. En fait on avait gagné 3-2, c’était super serré sur la fin de match et il avait préféré ne rien me dire. Sinon il y a un an avec le groupe, on était en Inde. Avec le décalage horaire, Sochaux jouait à 4 heures du matin et j’ai regardé le match depuis le hall de l’hôtel pour ne pas réveiller le bassiste, le tout sur un streaming tout pété. C’était un Sochaux-Valenciennes, on avait gagné 3-1 et je m’en souviens bien, parce que j’était super fier d’avoir maté le match alors qu’on se levait à 6 heures pour partir à Bombay en bus et de pas avoir vu un match de merde. Parce que les copains du groupe se foutent souvent bien de ma gueule quand je leur dis qu’on a perdu ou que ça s’est terminé sur un 0-0. »