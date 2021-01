Supporter de l'OGC Nice : mode d'emploi

#4: Bruno



« Je ne pourrais pas dire à quelle occasion je suis allé au Ray pour la première fois. Ce qui est sûr, c’est que c’était avec mon père et mon grand-père et que je devais avoir sept ans. Quand j’ai commencé à m’y rendre régulièrement par moi-même en revanche, c’était une dizaine d’années plus tard. On était au début des années 2000 et le Gym était encore en D2. Pour les jeunes de mon âge, il n’y avait pas cinquante milliards de trucs à faire à Nice le samedi soir. On pouvait traîner dans le Vieux-Nice avant d’aller boire des bières sur la plage, mais avec mes potes, on préférait se retrouver au stade. L’entrée en Populaire Sud était gratuite pour les mineurs, à condition d’être accompagné d’un adulte. Donc il suffisait de trouver quelqu’un qui te fasse rentrer et c’était réglé. En ce temps-là, la tribune était assez désertée, le noyau comprenait peut-être 200 personnes, ce qui fait que tu finis par toujours croiser les mêmes têtes, toutes unies pour la même cause, peu importe que tu sois chômeur ou avocat, et j’ai commencé à devenir plus qu’un simple supporter.Mon premier dép’, c’était en 2002, pour le dernier match de la saison à Laval. Ce qui est plutôt costaud parce que quand tu es jeune, généralement, ton premier match à l’extérieur, c’est plutôt Monaco ou, à l’époque, Cannes. J’avais dix-sept ans et on était déjà assurés de monter en D1. Comme j’étais mineur, mon père avait dû aller dans un bar pour signer une décharge et me laisser y aller avec trois potes. Pour l’occasion, j’avais acheté un appareil photo jetable. La qualité n’est pas ouf, mais au moins j’ai encore une trace de cette journée. On est arrivés très en avance et j’ai croisé Christian Karembeu qui était en rééducation là-bas. Quand j’ai fait développer la pellicule, le gars du magasin m’a offert un agrandissement de la photo qu’on avait prise ensemble. Sympa, non ?En 2001, quelques anciens de la Sud ont créé l’Armada Rumpetata Nissa (ARN) pour animer le virage Nord. Je les ai rejoints, non pas parce que j’avais un différend avec la Brigade Sud Nice (BSN), mais parce que je connaissais les gars de l’ARN et voulais continuer de traîner avec eux. Ce qui nous différenciait de la BSN, c’est qu’on faisait énormément de dép’. On s’en foutait de remplir une voiture pour poser la bâche à quatre ou cinq. La BSN était plus dans une logique de sélectionner deux-trois matchs dans le calendrier et de se déplacer en nombre. Vers mes 22 ans, il y a eu une scission au sein de l’ARN et c’est à cette époque que l’on a commencé à éditer nos premiers zines avec mon nouveau groupe. La qualité n’était pas spécialement là, mais c’était surtout pour conserver une trace matérielle de tous nos souvenirs, plutôt que de passer un temps fou à chercher de vieux messages archivés sur un forum ou des photos numériques sur ton portable. Si j’avais fait mon dép’ à Laval aujourd’hui, il y a de fortes chances que je n’aie pas le réflexe d’imprimer les photos de la journée et qu’elles finissent par se perdre ! Entre-temps, mon boulot d’ingénieur informaticien m’a fait bouger à Caen et à Paris et je ne me suis plus carté depuis mon retour à Nice en 2013. En revanche, je suis retombé sur ma vieille collec’ de zines il y a un an et demi et cela m’a donné envie de relancer la machine. Et c’est comme ça qu’on a lancé, dont le nom est la traduction en nissart du légendaire fanzine anglaisÀ Nice, on a notre propre identité. On n’est pas français depuis longtemps, la langue niçoise est encore présente... Donc on ne peut pas faire comme si tout ça n’existait pas, et de toute façon, c’est une force qu’il faut utiliser pour éviter qu’elle ne se perde. Car contrairement aux Basques, aux Corses ou aux Bretons, le niveau des revendications est moins grand ici. C’est pour cela qu’on publie certains articles en niçois. L’un des gars de la rédaction est d’ailleurs prof de niçois et est à l’origine de la création de la première école primaire où l’enseignement se fait dans les deux langues. C’est important parce qu’en général, cette langue, on l’apprend surtout en option LV3 pour avoir des points faciles au bac ! Bon, moi je ne l’ai pas fait parce que j’ai passé un bac S et que je n’avais pas le droit de choisir une troisième langue. Aujourd’hui, je le lis et je le comprends, mais je ne peux pas prétendre le parler. Ce qui ne m’empêche pas de me sentir concerné quand même : notre dernier projet en date, c’est de lancer un cours de niçois sur l’application Duolingo. J’aimerais que les jeunes aient un autre rapport avec notre langue et qu’on leur propose autre chose que les danses traditionnelles ou de jouer dans des pièces de théâtre sur la crèche de Noël... Quand tu sors du lycée, tu as envie d’autre chose ! Et peut-être que notre zine aidera à aller dans ce sens. »