« Aimer le FC Nantes, c’est une certaine idée du football »

#4: Antonin

La réception du PSV, un vieux souvenir d'Europe cher à Antonin.

« On a un groupe de potes nantais, et on a ce goût d'aller au stade. Alors on va voir le Viktoria Zizkov, un club de D2, c'est un peu une substitution. Mais ça ne me fait jamais la même émotion que Nantes. Je ne peux pas chanter pour une autre équipe comme je chante pour Nantes. »

#5: Didier #3: Jean-Michel

« J'ai grandi à Nantes, ville que j'ai quittée en 2007, lors de la première saison en Ligue 2. J'ai vécu au Brésil, en Australie et aujourd'hui à Prague. J’essaie de revenir de temps en temps. Parfois, on fait des parcours en Coupe, alors j'attends février pour poser mes congés. Souvent, avant, j'essayais aussi de venir pour le dernier match à domicile de la saison, histoire de faire le cortège. Ce que je peux faire aussi, c'est aller voir jouer Nantes en déplacement dans l'est de la France, mais avec les arrêtés, c'est devenu compliqué. Mon père m'a emmené au stade pour la première fois en 1992 et m'a dit :À l'époque, on n'avait pas à se plaindre. J'ai commencé en Jules Verne, puis j'étais abonné en Loire, je faisais les déplacements... J'ai dû être abonné pendant une dizaine d'années, je n'étais pas carté Brigade Loire, mais on va dire que j'étais sympathisant. J'ai d’ailleurs encore aujourd’hui la même position que la BL : je suis anti-Kita, le nouveau logo je n'en veux pas. On continue, on ne lâche pas.Quand je suis arrivé à Prague en 2007, Nantes était connu, c'est ce dont les gens te parlaient en premier, surtout les plus âgés. Il y a des avantages à être ici : quand tu perds à la dernière minute à Rennes, personne ne va te chambrer le lendemain. Mais parfois, cela me manque. Par exemple, quand je vois le match de la montée face à Sedan, que je suis tout seul dans ma chambre au Brésil... Tu reçois des photos de potes, et forcément tu as envie d'y être. Quand tu pars à l’étranger, il y a aussi un manque qui se crée, car le stade te permet de garder le contact et le lien avec les gens. Au départ, c’était encore plus difficile puisque sans les réseaux sociaux, il n’y avait pas de communautés. Ici, on a un groupe de potes nantais, et on a ce goût d'aller au stade. Alors on va voir le Viktoria Zizkov, un club de D2, à domicile et à l'extérieur, c'est un peu une substitution, mon deuxième club de cœur. À force d'y aller, on s'est dit qu'on allait créer un petit groupe, comme on a un Brestois avec nous, on s'est appelés "BZH connexion". On regarde les matchs ensemble, dans un bar avec toutes les chaînes du monde. Mais le Viktoria, ça ne me fait jamais la même émotion que Nantes. Je ne peux pas chanter pour une autre équipe comme je chante pour Nantes.C’est la passion qui fait que je suis resté accroché à mon club de toujours. Je suis supporter du FC Nantes, je ne vais pas devenir supporter d'Angers ou autre. Mes potes y vivent encore, mon père est toujours basé en Loire-Atlantique... Parmi les souvenirs qui me reviennent en premier, il y a forcément ce Nantes-PSV, le 11 septembre 2001. Je me souviens de la journée de A à Z, du moment où je sors du lycée jusqu'au coup d'envoi du match. Tous les matchs de Coupe d’Europe m’ont globalement marqué, en particulier le Nantes-Manchester, ou encore le Nantes-Juventus de 1996. Mais il y a aussi les premiers déplacements à Rennes, une victoire à Bordeaux où Bagayoko marque à la dernière minute, les titres, l'arrêt du match quand on descend sur le terrain contre Toulouse... Et puis un paquet de joueurs : Moldovan, Japhet, la triplette Pedros-Ouédec-Loko, Da Roch', Yepes, Fabbri, Landreau... Je me rappelle aussi la finale de Coupe de la Ligue 2004 contre Sochaux. Toutes les finales, j'y étais. L'Europe et les déplacements à l'étranger, c'est ce qui me manque le plus. À l'époque, j'étais trop jeune. Mais disons-le, ça n'est pas près de revenir. »