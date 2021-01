« Un supporter lensois sait accepter les ascenseurs émotionnels »

#1: Fred

#2: Alex Suite

« J’ai toujours aimé le ballon, j’ai joué au foot très jeune. Mon premier match, c’était en 1986, j’avais 8 ans, un soir de Lens-Brest, avec ma mère et deux copains de foot. J’ai été piqué tout de suite. Tu as 8 ans, tu vois une tribune sang et or qui gueule, qui met une ambiance de dingue, tu ne peux que vouloir y retourner. Mais ce n’était pas évident, mon père s’en fichait du foot, ma mère me faisait plaisir pour y aller, mais ce n’était pas régulier. À partir de 1990-1991, ça l’a été. Ma grand-mère habitait le quartier Sellier qui donne vue sur Bollaert. On allait au stade avec des copains avant de rentrer dormir chez elle. Pour ce qui est du stop, j’ai commencé en 1997 au Havre, à Jules-Deschaseaux. Problème de thunes tu vois, tu as 18 ans, le stop devient la solution pour voir Lens. J’ai adoré, tout de suite. Partir à l’aventure, ça ne me faisait pas peur. J’avais déjà fait des petits trajets Lens-Arras, mais là ça devenait concret. Et depuis 1997, j’en suis à 391 déplacements pour le Racing en auto-stop. Je ne les ai pas notés, mais j’ai ce chiffre en tête.Niveau anecdotes, j’en ai forcément des centaines. Parfois, tu peux partir de Lens et être pris directement ou ensuite passer 10 heures dans une station à poireauter, à attendre la chance. Quand je suis allé à Porto, le groupe des Super Dragons nous a hébergés dans leur local pendant deux jours avant le match. Les ultras de Porto sont chauds quand même. Ils nous ont accueillis avec un pote, mais nous ont dit direct :Mais on n’allait rien voler, on était à deux.Au retour à Lens, on a fait apéro avec eux. Une autre fois, j’ai eu un flingue sur la tête lorsqu'on est descendu à La Corogne. Mon pote délirait un peu sur la tête du chauffeur et il m’a braqué. Bon, j’me suis quand même dit qu’il n’allait pas nous buter dans sa voiture. Il nous a fait descendre rapidement. Pour la barrière de la langue, j’me débrouillais un peu en anglais. J’avais un pote qui parlait espagnol et qui marquait sur un papier ou un bout de carton que j’étais supporter de Lens et que je me rendais au stade. Ma devise c’est, je ne peux pas rater un match. Le seul que j’ai loupé en stop, c’était à l’Atlético de Madrid en 2000. On est restés bloqués avec un pote au péage à Barcelone. Pour le reste, j’ai toujours réussi à voir la rencontre. J’y ai consacré une bonne partie de ma vie et je ne regrette pas. À force, j’ai des contacts un peu partout qui peuvent me filer un coup de pouce, m’accueillir.J’ai réussi 13 grands chelems. Parfois, j’ai enchaîné Milan en milieu de semaine avant d’aller à Bordeaux sans rentrer à Lens. Ou encore Strasbourg puis Munich, Marseille puis Porto. C’était fou. Je ne travaille pas, c’était mon délire, l’aventure, toujours. J’ai été interdit de stade un an pour avoir fait le déplacement à Metz. Nous n’avions pas été autorisés à y aller, mais c’est du grand n’importe quoi. Je devais aller pointer à chaque match, généralement tu rates la première mi-temps à chaque fois. Bref, un an plus tard, l’interdiction s’est arrêtée le 15 janvier 2020. Le 18, j’étais déjà à Guingamp, trajet que j’ai forcément fait en stop. J’ai pu faire les quatre derniers déplacements avant l’arrêt du championnat à cause de la Covid. Et je ne sais pas comment ça va reprendre... Déjà depuis quelques années, c’est plus compliqué avec les routiers. À cause des assurances, ils ne peuvent plus forcément prendre quelqu’un. Avant, ils parlaient à la CiBi, ils passaient un message pour dire qu’il y avait un supporter lensois à amener à tel endroit. Je ne me vois pas non plus faire le stop avec un masque et le gel. L’été dernier, un pote a été à Dijon, il lui a fallu deux jours, c’est devenu très compliqué. Mais ça me manque vraiment de ne pas reprendre la route depuis presque un an. »