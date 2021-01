« L’OM, c’est un coup de foudre »

#5: Arnaud

« Disons que l’OM, on n’en tombe pas forcément amoureux, puisqu'on naît avec. C’est quelque chose de naturel, cela fait direct partie de ta vie. Dans la région, tout le monde suit l’OM de près. Il y a beaucoup de fierté dans le fait d’être marseillais, et avec l’OM, on veut défendre les couleurs de notre ville en France et en Europe. Outre ce sentiment d’appartenance, ce qui fait la différence ici, c’est la ferveur et la passion. La culture ultra est présente et ça ressort sur tous les supporters finalement. Bien sûr, il y a aussi le palmarès qui te rend fier et qui renforce l’attachement au club. Tu le sens quand tu te retrouves aux abords du stade, où il y a tout le monde qui arrive, qui arbore les couleurs, qui chante. Après, quand on rentre dans le Vélodrome, on voit tous les groupes qui poussent l’équipe. Tous ensemble. Tu as une sensation indescriptible, mais une vraie sensation de fierté, je ne sais pas trop comment l’expliquer.Depuis 1993 et surtout ces dernières années, on traverse pas mal de passages à vide. Après, il faut prendre du recul par rapport à ça, mais j’essaie aussi d’apporter ma pierre à l’édifice en m’impliquant au sein du Massilia Socios Club. On a pour objectif de promouvoir un autre modèle que le foot-business tout en ayant un OM compétitif à l’échelle européenne et en conservant cette ferveur dans les tribunes. On souhaite que l’OM reprenne son destin en main, ce qu’il se passe depuis pas mal d’années nous donne raison. Les directions passent, mais c’est toujours les mêmes résultats, en dents de scie. Depuis avril 2019, les discussions avec la direction actuelle sont stoppées, mais on ne lâche pas car beaucoup ont envie de continuer l’aventure. Notre enjeu actuel c’est de continuer à communiquer sur notre mouvement, continuer à rassembler et être prêt le jour J, quand la porte va se rouvrir de nouveau.Après, le club est toujours capable d’éclairs de génie. Franchement, un souvenir que je garde en tête, c’est le match de Ligue des champions à San Siro contre l’Inter en 2012. On perd, mais c’est anecdotique, car on prend un but à la fin et on se qualifie pour les quarts. C’était incroyable. On était 5000 et on n'entendait que nous. Même si après, ils sont un peu calmes les Italiens... À l’extérieur, on avait l’impression de jouer chez nous. Le parcage était en furie tout le match. Plus récemment, il y a eu le quart de finale de Ligue Europa chez nous face à Leipzig (5-2). C’était au Vélodrome et c’est l’une des plus grosses ambiances que j’ai connues. Il n’y avait pas juste deux virages, mais il y avait tout un stade qui était debout tout le match, c’était fou. »