« Le Stade de Reims a toujours été mon moyen d’évasion »

« Ce que j’aime, c’est écrire. Très vite, j’ai eu envie d’avoir un blog, parce que pouvoir dire vraiment ce qu'on pense, ça me plaît beaucoup. C’est vraiment un moyen de vivre sa passion plus intensément. Il y a trois ans, j'ai donc créé Corner à la rémoise avec trois copains juste après la descente en Ligue 2. On a vécu la remontée ensemble, le titre de champion et récemment la qualification en Coupe d'Europe. Forcément, on a grandi, notamment avec le compte Twitter. Là, on a un peu moins de temps pour développer nos idées, on mise davantage sur le côté humoristique. Nous sommes quatre à gérer le compte, et généralement, les soirs de match à domicile, deux sont au stade et font des photos, les deux autres gèrent le compte en faisant un live-tweet. On vanne le club et les joueurs, comme on se vanne entre nous. On a un public très exigeant, passionné et parfois impatient, mais la communauté rémoise a vraiment du second degré.J'ai commencé à supporter le club quand il était en National (1999-2002), c'étaient vraiment des années difficiles, on affrontait surtout des villages. Mon premier match, c’était un Reims-Pau en 1999. Ils avaient gagné 4-0. C’était l’ancien Delaune, avec la tribune Méano provisoire, et les vieux bancs en bois. On ne peut pas dire que c’étaient vraiment des sièges. Il y avait un côté rustique qui rendait le stade plus impressionnant que celui d’aujourd’hui. Parmi les buteurs, il devait y avoir David François, qui était un pur Rémois. C’était l’époque Ducourtioux, qui a joué après à Sedan puis Ajaccio. Malgré tout ça, j’ai vite commencé à vraiment supporter le club. Le plus dur, c’était le début. Ensuite, ma vie de supporter a été plus simple avec le retour en Ligue 2 et surtout en Ligue 1. Le grand moment, ça a été la victoire dans le derby contre Troyes, avec le retourné de Cédric Fauré dans le temps additionnel. À ce moment précis, l’émotion était incroyable. Je n’ai jamais vu le stade Delaune comme ça, c’était le feu... Atteindre le graal de la Ligue 1, 33 ans après notre dernière saison, c’était vraiment un privilège : deux ou trois générations de supporters n’avaient jamais vécu la Ligue 1 à Reims. Après avoir beaucoup entendu parler du grand Stade de Reims des années 1950, on allait enfin envie vivre notre belle période.Après, quand on supporte Reims depuis 20 ans, il n’y a pas que des moments glorieux. Je me souviens de pas mal de moments improbables. Par exemple en 2010, on fait une grosse recrue : Lucien Aubey. Curieux, je vais à l’entraînement pour le voir. Et là... on s’est tous regardés avec les supporters, y avait un mec avec le short en bas des fesses jusqu’au mollet et 20 ou 30 kilos de trop. On s’est dit : "" On s’est aperçu très rapidement qu’il était complètement cuit pour le football. Mais on s'est bien marré. Et l’humour, pour moi, fait partie du foot. »