« Il m'est arrivé de pleurer lors d'un Brest-Tours »

#5: Jacques

#4: Nicolas

« Ça fait 40 ans que je suis supporter de Brest. Je me souviens bien de mon premier match à Francis-Le Blé : Stade brestois-Valenciennes, fin des années 1970, j’avais une dizaine d'années. Ma passion s’est construite petit à petit. C’est surtout mon père qui m’a transmis son amour pour les. Quasiment tous les samedis soir, on partait à deux ou trois voitures de Landivisiau avec mon père et ses potes, mes potes. On partait avec le casse-croûte, la boisson, c’était un peu l’expédition. Aujourd’hui, c’est un souvenir commun avec mon père, c’est un rapprochement constant. C’est un lien qui unit les générations et qui nous rapproche. Pas plus tard qu’hier, je l’ai eu au téléphone pour lui débriefer la rencontre qu’il n’a pas pu voir parce qu’il n’a pas la chaîne. D’ailleurs, c’est un vrai déchirement pour lui. Cette saison, il n’a pu voir qu’un match de Brest à la télé, celui contre le PSG...L’origine de ma passion pour le Stade est familiale et amicale. Je pratiquais du foot en club aussi, mais à mon sens il y a autre chose qui a exacerbé mon attachement au club : à l’époque, il y avait beaucoup moins de matchs retransmis sur le petit écran. Quand on se déplaçait au stade, c'était un événement. Ça rendait les rencontres plus rares et plus appréciées que maintenant. Même quand j’étais à la fac, Francis-Le Blé, c’était la première étape d’une soirée. On allait boire des coups avant et après. En fonction de l’issue de la rencontre, c'était plus ou moins festif.Il y a une continuité parce que maintenant, j’y vais avec mon propre fils. C’est déjà un footeux, donc j’ai essayé de pas trop l’influencer dans son choix d’équipe. J’imagine que même inconsciemment, mon attachement au club a joué un peu, on n’est jamais vraiment neutre. Ensemble, on regarde les matchs de Brest à la télévision, à défaut de pouvoir aller au stade. Bien qu’étant lorientais pur beurre, mon fils m’a dit à plusieurs reprises que l'ambiance entre le Moustoir et Francis-Le Blé est incomparable. Mais il n’est pas le seul à le dire, puisque même les joueurs passés par les deux clubs s’accordent à dire qu’il n’y a pas photo. Les Lorientais sont plus spectateurs que supporters, c’est une vraie différence. Ce qui fait que ma passion reste intacte après tant d’années pour ce club, c’est la bonne image du Stade brestois. On ressent une certaine authenticité. Ça n’a pas toujours été le cas, dans les années 1980 sous l’ère Yvinec, il y avait une idée de gabegie financière. De nos jours, le SB29 est bien géré, le club véhicule de véritables valeurs. »